  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Продажа пальто на OLX завершилась потерей 178 тысяч гривен из-за фишинга: что решил суд в споре с банком

15:42, 25 февраля 2026
Суд указал, что женщина сама ввела данные карты на мошенническом сайте, поэтому банк не обязан возмещать утрату.
Львовянка, которая потеряла 178 тысяч гривен после перехода по фишинговой ссылке во время продажи пальто на платформе OLX, пыталась взыскать эти средства с «ПриватБанка» через суд. Женщина настаивала: деньги списали мошенники без ее согласия, а банк должен был восстановить остаток на счете и отменить кредитную задолженность.

Однако Сиховский районный суд Львова пришел к противоположному выводу. Он установил, что операции стали возможными после того, как истец сама ввела реквизиты карты и пароль к «Приват24» на стороннем ресурсе. К моменту обращения на горячую линию все переводы уже были осуществлены. При таких обстоятельствах ответственность возложена на клиентку.

Обстоятельства дела №464/8771/25

16 декабря 2024 года истец разместила объявление о продаже пальто на платформе OLX. В тот же день она получила сообщение в Viber со ссылкой якобы для получения средств за товар.

После перехода по ссылке:

  • открылось приложение «Приват24» для верификации;
  • неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка, по телефону инструктировали ее;
  • она ввела реквизиты карты, CVV-код и пароль доступа к «Приват24».

В период с 20:51 до 21:14 16 декабря 2024 года с ее счетов было списано 58 000 грн собственных средств и 120 000 грн кредитного лимита.

Часть платежей (около 62 тыс. грн) впоследствии вернули поставщики коммунальных услуг. Однако основные транзакции через сторонний сервис MonoDirect остались невозвращенными.

В 21:37 того же дня женщина позвонила на горячую линию 3700. После этого карты были заблокированы.

Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Клиентка настаивала, что:

  • не имела намерения осуществлять спорные переводы;
  • является потребителем финансовых услуг, а банк как эмитент несет ответственность за ненадлежащие операции;
  • банк не доказал, что именно ее действия способствовали незаконному списанию;
  • в соответствии со специальными нормами в сфере платежных услуг, при недоказанности вины пользователя ответственность возлагается на банк.

Она просила восстановить кредитный лимит 120 000 грн до состояния, которое существовало до 18:30 16 декабря 2024 года, и взыскать 99 470,17 грн — сумму, которую она уплатила для погашения кредитной задолженности, возникшей вследствие спорных операций.

Акционерное общество Коммерческий банк «ПриватБанк» возражало против иска, указав:

  • вход в «Приват24» был осуществлен под авторизацией клиентки;
  • использовался ее финансовый номер телефона;
  • смена пароля не зафиксирована;
  • операции подтверждены технологией 3D-Secure;
  • добавление карты в Apple Pay требует ввода реквизитов и подтверждения кодом из SMS.

Банк подчеркнул: истец в обращении на 3700 подтвердила, что ввела данные карты и пароль после перехода по ссылке. Следовательно, именно ее действия создали возможность для проведения операций.

Правовая оценка суда

Суд подчеркнул: сам по себе факт корректного ввода реквизитов не доказывает вину пользователя. Однако в данном деле установлено, что истец лично сообщила посторонним лицам данные, которые позволили инициировать платежные операции.

Сиховский районный суд зафиксировал, что клиентка перешла по фишинговой ссылке и ввела реквизиты карты, CVV и пароль. Женщина обратилась в банк уже после завершения операций.

Также суд подчеркнул, что до момента уведомления эмитента риск убытков несет пользователь.

С учетом этого суд пришел к выводу, что истец своими действиями способствовала незаконному использованию платежного инструмента.

Решение

Сиховский районный суд Львова решением от 12 февраля 2026 года отказал в удовлетворении иска полностью и возложил судебные расходы на государство (истец была освобождена от уплаты судебного сбора).

Апелляционная жалоба может быть подана во Львовский апелляционный суд в течение 30 дней.

