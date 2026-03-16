Женщина не могла подтвердить право на квартиру из-за ошибки в имени — решение Верховного Суда

Из-за различного написания имени в паспорте женщина не могла доказать право на квартиру.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу по делу об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа. Речь идет о договоре дарения квартиры, в котором было неправильно указано имя владелицы.

Как следует из материалов дела, заявительница обратилась в суд после того, как государственный регистратор отказал ей в перерегистрации прав на недвижимое имущество. Обосновывая требования заявления, женщина указала, что 22 января 2024 года она обратилась к государственному регистратору Управления государственной регистрации юридического департамента Львовского городского совета с целью перерегистрации прав на недвижимое имущество, однако в проведении регистрационного действия ей было отказано.

В частности, в договоре дарения квартиры и некоторых других документах имя было указано иначе, чем в новом паспорте и справке о присвоении налогового номера. Из-за этого возникло противоречие в государственных реестрах.

Заявительница просила суд установить факт принадлежности ей ряда документов, где неправильно указано имя, в частности:

• паспорта гражданина Украины старого образца,

• справки о присвоении идентификационного номера,

• договора дарения квартиры,

• выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Что решили суды

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении заявления. Отказывая в удовлетворении требований об установлении факта принадлежности женщине паспорта и справки о присвоении идентификационного номера, районный суд, с выводами которого согласился и суд апелляционной инстанции, мотивировал свое решение тем, что указанные требования не подлежат удовлетворению в силу предписаний части третьей статьи 315 ГПК Украины.

Что касается отказа в удовлетворении требований заявительницы об установлении факта принадлежности ей договора дарения квартиры, районный суд, с выводами которого согласился и суд апелляционной инстанции, мотивировал свое решение отсутствием в материалах дела надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих невозможность внесения соответствующих изменений нотариусом, который удостоверил договор дарения квартиры. Более того, заявителем не предоставлено доказательств прекращения осуществления нотариусом своей деятельности и/или отсутствия возможности внести в содержание договора соответствующие исправления.

Таким образом, с учетом отсутствия в материалах дела доказательств невозможности внесения изменений в соответствующие документы во внесудебном порядке, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения указанных требований.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд установил, что в деле, которое является предметом кассационного пересмотра, заявительницей были предоставлены суду доказательства, подтверждающие ошибку в написании ее имени как в содержании паспортного документа, так и, как следствие, в тексте договора дарения, факт принадлежности которого она просила установить.

Верховный Суд также отметил, что факт наличия технической ошибки в написании имени заявительницы в тексте договора дарения квартиры в суде апелляционной инстанции также подтвердил частный нотариус Львовского городского нотариального округа. Нотариус указал на невозможность исправления такой ошибки во внесудебном порядке, поскольку текст договора соответствует сведениям, содержащимся в документах, поданных для подтверждения личности.

С учетом этого суд кассационной инстанции отменил решения предыдущих судов в части отказа относительно договора дарения и установил факт принадлежности заявительнице данного правоустанавливающего документа.

Суд указал, что на момент удостоверения договора дарения заявительница имела паспортный документ старого образца с иным написанием ее имени, поэтому нотариус не мог устранить указанное расхождение в порядке, предусмотренном Правилами ведения нотариального делопроизводства, утвержденными приказом Министерства юстиции Украины от 22 декабря 2010 года № 3253/5, поскольку фактически техническая ошибка отсутствовала из-за одинакового написания имени заявительницы в паспортном документе и в договоре дарения.

Вместе с тем вследствие получения заявительницей паспортного документа нового образца и новой справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика написание ее имени в этих документах и в договоре дарения перестало совпадать.

Таким образом, с учетом установленных по делу обстоятельств, а именно того, что анкетные данные заявительницы, указанные в тексте договора, соответствовали сведениям, содержавшимся в документах, поданных для совершения нотариального действия, а также учитывая, что после заключения договора дарения заявительница получила паспортный документ с иным именем, чем указано в договоре, и, как следствие, невозможность внесения соответствующих исправлений в договор во внесудебном порядке, на что, в частности, указал нотариус в объяснениях на апелляционную жалобу, у судов предыдущих инстанций отсутствовали правовые основания для отказа в удовлетворении заявления в части требований об установлении факта принадлежности ей договора дарения квартиры.

Вместе с тем Верховный Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций относительно выписки из Государственного реестра вещных прав. Суд отметил, что такая выписка лишь подтверждает факт государственной регистрации и не является правоустанавливающим документом.

Таким образом, Верховный Суд постановил установить факт принадлежности женщине правоустанавливающего документа, а именно договора дарения квартиры от 21 ноября 2021 года, удостоверенного частным нотариусом Львовского городского нотариального округа.

Постановление Верховного Суда от 14 января 2026 года по делу №462/5233/24.

