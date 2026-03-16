Верховный Суд объяснил, когда протокол следственного эксперимента является самостоятельным источником доказательств

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу защитника по делу о серии особо тяжких преступлений в Кривом Роге, проверил доводы о нарушении права на защиту и допустимости доказательств и оставил без изменений приговор о пожизненном лишении свободы и решении апелляционного суда.

Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе рассмотрел кассационную жалобу защитника осуждённого на приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда в уголовном производстве в отношении лица, обвиняемого в совершении ряда особо тяжких преступлений против жизни, половой свободы и собственности.

По результатам пересмотра Суд проверил доводы стороны защиты о нарушении права на защиту, допустимости доказательств и правильности применения уголовного закона.

Обстоятельства дела № 212/7057/18

В уголовном производстве установлено, что в мае–июне 2018 года на территории города Кривого Рога была совершена серия тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений в отношении нескольких потерпевших.

Первый эпизод произошёл 14 мая 2018 года. По установленным судом обстоятельствам обвиняемый совершил нападение на потерпевшую с целью завладения её имуществом, сопряжённое с насилием, опасным для жизни или здоровья, и совершил оконченный покушение на изнасилование.

24 мая 2018 года произошло другое нападение, во время которого обвиняемый повторно совершил покушение на изнасилование потерпевшей, а также разбойное нападение с применением насилия.

26 мая 2018 года было совершено особо тяжкое преступление, во время которого обвиняемый совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее тяжкие последствия, сопряжённое с разбойным нападением и убийством потерпевшей из корыстных мотивов.

7 июня 2018 года обвиняемый совершил ещё одно нападение на потерпевшую, сопряжённое с покушением на изнасилование и завладением её имуществом.

14 июня 2018 года было совершено ещё одно особо тяжкое преступление, во время которого обвиняемый совершил изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, сопряжённое с разбойным нападением и умышленным убийством из корыстных мотивов.

17 июня 2018 года обвиняемый также совершил нападение на другую потерпевшую, во время которого удовлетворил половую страсть неестественным способом с применением физического насилия и завладел имуществом потерпевшей.

В целом действия лица были квалифицированы как покушение на изнасилование, изнасилование, удовлетворение половой страсти неестественным способом, разбойные нападения и умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах.

Решения судов

Приговором Жовтневого районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 3 августа 2020 года обвиняемый признан виновным в совершении ряда уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 115, 152, 153, 187 Уголовного кодекса Украины.

Суд первой инстанции назначил наказание по отдельным эпизодам в виде лишения свободы на сроки от трёх до пятнадцати лет, а за умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах — пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

По совокупности преступлений путём поглощения менее строгих наказаний более строгим окончательно определено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего имущества.

С учётом предыдущего приговора другого суда, в соответствии с правилами сложения приговоров, окончательное наказание также определено в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Постановлением Днепровского апелляционного суда от 23 мая 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что согласно требованиям ч. 1 ст. 433 УПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами предыдущих инстанций норм материального и процессуального права в пределах доводов кассационной жалобы и не имеет полномочий исследовать доказательства или устанавливать новые обстоятельства.

Суд подчеркнул, что судебное решение в соответствии со ст. 370 УПК Украины должно быть обоснованным и мотивированным, то есть вынесенным на основании объективно выясненных обстоятельств, подтверждённых доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Верховный Суд также обратил внимание на процессуальное поведение осуждённого во время кассационного пересмотра, отметив, что рассмотрение дела неоднократно откладывалось из-за его жалоб на состояние здоровья и длительного ознакомления с материалами уголовного производства, а совокупность обстоятельств свидетельствовала о признаках злоупотребления процессуальными правами с целью затягивания рассмотрения дела.

Относительно доводов защитника о нарушении права на защиту после фактического задержания Верховный Суд установил, что объяснения, предоставленные задержанным сразу после задержания, были оформлены как письменные объяснения, а не как протокол допроса. Такие объяснения не использовались судом как доказательство виновности и не могли использоваться как доказательство согласно требованиям уголовного процессуального закона.

Суд также отметил, что защитник был назначен в тот же день, после чего подозреваемый имел возможность проконсультироваться с ним перед проведением дальнейших процессуальных действий. Во время проведения следственных экспериментов подозреваемый добровольно воспроизводил обстоятельства совершения преступлений, что подтверждается видеозаписями соответствующих следственных действий.

Коллегия судей подчеркнула, что положения ч. 4 ст. 95 УПК Украины применяются только к показаниям как самостоятельному процессуальному источнику доказательств и не распространяются на протоколы следственных экспериментов. Если во время следственного эксперимента воспроизводятся действия, обстановка и обстоятельства события, такой протокол является самостоятельным источником доказательств.

Верховный Суд пришёл к выводу, что протоколы следственных экспериментов в данном производстве соответствуют требованиям уголовного процессуального закона и не могут быть признаны недопустимыми.

Относительно утверждений о незаконности отбора биологических образцов без участия защитника Суд отметил, что уголовный процессуальный закон не предусматривает обязательного участия защитника при каждом процессуальном действии, в частности при получении образцов для экспертизы. Такие действия направлены на получение объективных доказательств и не нарушают право лица не свидетельствовать против себя.

Проверяя доводы защиты о недоказанности вины, Верховный Суд подчеркнул стандарт доказывания «вне разумного сомнения». Суд отметил, что совокупность доказательств по делу исключает любое иное разумное объяснение события, кроме того, что инкриминируемые преступления были совершены именно обвиняемым.

Среди доказательств, подтверждающих виновность, суды предыдущих инстанций учли опознание обвиняемого потерпевшими, результаты судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз, результаты обысков, во время которых были обнаружены вещи потерпевших, а также другие доказательства, которые в своей совокупности подтверждают причастность осуждённого к совершению инкриминируемых преступлений.

Суд также признал необоснованными доводы защиты о применении недозволенных методов следствия, поскольку эти утверждения не нашли подтверждения при проверке соответствующими органами.

Относительно доводов о неправильном применении уголовного закона Верховный Суд отметил, что санкции соответствующих норм Уголовного кодекса Украины в различных редакциях предусматривали одинаковое наказание, а потому оснований для применения положений об обратной силе закона во времени нет.

Учитывая изложенное, Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалованных судебных решений.

Кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его провозглашения и является окончательным.

