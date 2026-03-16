На Волыни военного судили за пособничество в изготовлении фальшивых водительских удостоверений

Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел в упрощенном производстве уголовное дело в отношении военнослужащего, обвиняемого в пособничестве в подлоге водительского удостоверения и использовании заведомо подложного документа.

Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел в порядке упрощённого производства без проведения судебного заседания и при отсутствии участников уголовного производства обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению военнослужащего в пособничестве в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного документа.

Суть дела № 159/1264/26

Согласно материалам уголовного производства, лицо проходило военную службу в воинской части Вооружённых Сил Украины после призыва во время мобилизации на основании Указа Президента Украины №69/2022 от 24 февраля 2022 года «О всеобщей мобилизации».

В соответствии с приказом командира воинской части от 15 апреля 2024 года оно было зачислено в резерв запасной роты и ему было присвоено воинское звание «солдат». В дальнейшем, согласно приказу от 18 марта 2025 года, военнослужащий был назначен на должность старшего боевого медика механизированной роты механизированного батальона той же воинской части.

Находясь на военной службе, лицо было обязано соблюдать требования Конституции Украины, законов Украины, военной присяги, а также положения Устава внутренней службы и Дисциплинарного устава Вооружённых Сил Украины, которые предусматривают добросовестное выполнение воинского долга, соблюдение воинской чести и недопущение недостойных поступков.

Несмотря на это, в мае 2025 года, находясь в районе проведения боевых действий на территории Днепропетровской области, военнослужащий во время телефонного разговора договорился с неустановленным лицом об изготовлении заведомо поддельного водительского удостоверения категорий «В» и «С». За изготовление документа он перечислил на банковский счёт денежные средства в сумме 17 000 гривен. Для изготовления документа обвиняемый передал свои анкетные данные, в частности фамилию, имя и отчество, дату рождения, личную подпись и фотографию с изображением собственного лица.

В дальнейшем, в июне 2025 года, находясь в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области, он получил в отделении почтовой связи поддельное водительское удостоверение, выданное якобы территориальным сервисным центром. В документ были внесены ложные сведения о получении права управления транспортными средствами соответствующих категорий, а бланк удостоверения не соответствовал установленным образцам по способам печати и наличию специальных элементов защиты. Полученный документ обвиняемый хранил при себе с целью дальнейшего использования.

Впоследствии, 16 февраля 2026 года около 11 часов 16 минут в городе Ковеле Волынской области он управлял автомобилем марки Toyota. Во время движения транспортное средство было остановлено сотрудниками полиции. Реализуя намерение использовать поддельный документ, водитель предъявил сотрудникам полиции указанное водительское удостоверение как документ, подтверждающий право управления транспортными средствами, достоверно зная о его поддельном характере.

Досудебным расследованием такие действия квалифицированы как пособничество в подделке официального документа, который выдаётся учреждением, уполномоченным на выдачу таких документов и который предоставляет права, с целью его использования, а также как использование заведомо поддельного документа.

Обвинительный акт поступил в суд 3 марта 2026 года. К материалам производства было приобщено письменное заявление обвиняемого, составленное в присутствии защитника, в котором он безоговорочно признал свою вину, согласился с установленными досудебным расследованием обстоятельствами и дал согласие на рассмотрение обвинительного акта в упрощённом производстве без проведения судебного разбирательства. В заявлении также указано, что обвиняемый осознаёт ограничения права на апелляционное обжалование, связанные с таким порядком рассмотрения.

Фактические обстоятельства уголовного правонарушения, установленные органом досудебного расследования, участниками уголовного производства не оспаривались.

Позиция и решение суда

Суд, исследовав обвинительный акт и материалы уголовного производства, пришёл к выводу, что вина обвиняемого в совершении инкриминируемых деяний доказана полностью, а их правовая квалификация по части пятой статьи 27 части первой статьи 358 и части четвёртой статьи 358 Уголовного кодекса Украины является правильной.

Назначая наказание, суд учёл характер и степень общественной опасности совершённых уголовных правонарушений, которые в соответствии со статьёй 12 Уголовного кодекса Украины относятся к уголовным проступкам, а также данные о личности виновного. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнёс искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Также учтено, что лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту проживания и не состоит на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога.

С учётом положений статей 50 и 65 Уголовного кодекса Украины суд пришёл к выводу, что наказание в виде штрафа будет необходимым и достаточным для исправления осуждённого и предупреждения совершения новых уголовных правонарушений.

Суд признал лицо виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью пятой статьи 27 частью первой статьи 358 и частью четвёртой статьи 358 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание: за пособничество в подделке официального документа — штраф в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен; за использование заведомо поддельного документа — штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 гривен.

На основании статьи 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности уголовных правонарушений путём поглощения менее строгого наказания более строгим суд определил окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 гривен.

Кроме того, с осуждённого взысканы в пользу государства процессуальные расходы, связанные с проведением судебной технической экспертизы документов, в сумме 3119 гривен 90 копеек.

Вещественное доказательство в виде поддельного водительского удостоверения постановлено уничтожить, а оптический диск с видеозаписью с портативного видеорегистратора оставить при материалах уголовного производства.

Суд отметил, что приговор, вынесенный в порядке упрощённого производства, не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям рассмотрения дела при отсутствии участников производства, недоисследования доказательств в судебном заседании или с целью оспаривания установленных досудебным расследованием обстоятельств. По другим основаниям приговор может быть обжалован в апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его вынесения.

Приговор вступает в законную силу после истечения срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не подана, либо после вынесения решения судом апелляционной инстанции.

