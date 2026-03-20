  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Апелляция не спасла: суд оставил без изменений приговор за участие в незаконных «выборах» в Херсонской области

15:17, 20 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Херсонский апелляционный суд пересмотрел приговор гражданина, осужденного за коллаборационную деятельность.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Херсонский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и без изменений приговор Херсонского городского суда Херсонской области от 19.09.2025, которым гражданин был осуждён по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Об этом сообщили в суде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд первой инстанции установил, что обвиняемый, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, добровольно принял участие в незаконных выборах и был избран в этот незаконный орган власти, созданный оккупационной администрацией.

Пересматривая приговор в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со ст. 404 УПК Украины, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции надлежащим образом исследовал доказательства и правильно применил нормы уголовного и уголовного процессуального законодательства.

Апелляционный суд также отметил, что специальное судебное производство в отсутствие обвиняемого осуществлялось в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 135, ст. 297-1, ст. 297-5 и ч. 3 ст. 323 УПК Украины, поскольку установлено, что он находится на временно оккупированной территории и уклоняется от явки в суд.

Оценивая доводы стороны защиты о недопустимости доказательств, суд сослался на положения ст. 84, 94, 99 и 237 УПК Украины и отметил, что исследованные письменные и электронные доказательства, в частности материалы из открытых интернет-ресурсов, социальных сетей и заключение судебной экспертизы, были получены предусмотренным законом способом и в своей совокупности подтверждают виновность обвиняемого.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учёл положения Закона Украины «О гражданстве Украины» и отметил, что отсутствуют доказательства прекращения гражданства Украины обвиняемого, а потому он является субъектом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений (дело №766/10850/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд апелляция судебная практика Херсонский суд оккупированные территории

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]