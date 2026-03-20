Апелляция не спасла: суд оставил без изменений приговор за участие в незаконных «выборах» в Херсонской области

Херсонский апелляционный суд пересмотрел приговор гражданина, осужденного за коллаборационную деятельность.

Херсонский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника и без изменений приговор Херсонского городского суда Херсонской области от 19.09.2025, которым гражданин был осуждён по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. Об этом сообщили в суде.

Суд первой инстанции установил, что обвиняемый, находясь на временно оккупированной территории Херсонской области, добровольно принял участие в незаконных выборах и был избран в этот незаконный орган власти, созданный оккупационной администрацией.

Пересматривая приговор в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии со ст. 404 УПК Украины, коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции надлежащим образом исследовал доказательства и правильно применил нормы уголовного и уголовного процессуального законодательства.

Апелляционный суд также отметил, что специальное судебное производство в отсутствие обвиняемого осуществлялось в соответствии с требованиями ч. 8 ст. 135, ст. 297-1, ст. 297-5 и ч. 3 ст. 323 УПК Украины, поскольку установлено, что он находится на временно оккупированной территории и уклоняется от явки в суд.

Оценивая доводы стороны защиты о недопустимости доказательств, суд сослался на положения ст. 84, 94, 99 и 237 УПК Украины и отметил, что исследованные письменные и электронные доказательства, в частности материалы из открытых интернет-ресурсов, социальных сетей и заключение судебной экспертизы, были получены предусмотренным законом способом и в своей совокупности подтверждают виновность обвиняемого.

Кроме того, суд апелляционной инстанции учёл положения Закона Украины «О гражданстве Украины» и отметил, что отсутствуют доказательства прекращения гражданства Украины обвиняемого, а потому он является субъектом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

По результатам рассмотрения апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменений (дело №766/10850/24).

