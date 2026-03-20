Апеляція не врятувала: суд залишив без змін вирок за участь у незаконних «виборах» на Херсонщині

Херсонський апеляційний суд переглянув вирок щодо громадянина, засудженого за колабораційну діяльність.

Херсонський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника та без змін вирок Херсонського міського суду Херсонської області від 19.09.2025, яким громадянина засуджено за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Про це повідомили у суді.

Суд першої інстанції встановив, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, добровільно взяв участь у незаконних виборах та був обраний до цього незаконного органу влади, створеного окупаційною адміністрацією.

Переглядаючи вирок у межах доводів апеляційної скарги відповідно до ст. 404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції належно дослідив докази та правильно застосував норми кримінального і кримінального процесуального законодавства.

Апеляційний суд також зазначив, що спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого здійснювалося відповідно до вимог ч. 8 ст. 135, ст. 297-1, ст. 297-5 та ч. 3 ст. 323 КПК України, оскільки встановлено, що він перебуває на тимчасово окупованій території та ухиляється від явки до суду.

Оцінюючи доводи сторони захисту щодо недопустимості доказів, суд послався на положення ст. 84, 94, 99 та 237 КПК України та зазначив, що досліджені письмові та електронні докази, зокрема матеріали з відкритих інтернет-ресурсів, соціальних мереж та висновок судової експертизи, були отримані у передбачений законом спосіб та у своїй сукупності підтверджують винуватість обвинуваченого.

Крім того, суд апеляційної інстанції врахував положення Закону України «Про громадянство України» і зазначив, що відсутні докази припинення громадянства України обвинуваченого, а тому він є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За результатами розгляду, апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін (справа №766/10850/24).

