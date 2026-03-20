  1. Судова практика
  2. / В Україні

Апеляція не врятувала: суд залишив без змін вирок за участь у незаконних «виборах» на Херсонщині

15:17, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Херсонський апеляційний суд переглянув вирок щодо громадянина, засудженого за колабораційну діяльність.
Апеляція не врятувала: суд залишив без змін вирок за участь у незаконних «виборах» на Херсонщині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Херсонський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника та без змін вирок Херсонського міського суду Херсонської області від 19.09.2025, яким громадянина засуджено за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Про це повідомили у суді. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд першої інстанції встановив, що обвинувачений, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, добровільно взяв участь у незаконних виборах та був обраний до цього незаконного органу влади, створеного окупаційною адміністрацією.

Переглядаючи вирок у межах доводів апеляційної скарги відповідно до ст. 404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції належно дослідив докази та правильно застосував норми кримінального і кримінального процесуального законодавства.

Апеляційний суд також зазначив, що спеціальне судове провадження за відсутності обвинуваченого здійснювалося відповідно до вимог ч. 8 ст. 135, ст. 297-1, ст. 297-5 та ч. 3 ст. 323 КПК України, оскільки встановлено, що він перебуває на тимчасово окупованій території та ухиляється від явки до суду.

Оцінюючи доводи сторони захисту щодо недопустимості доказів, суд послався на положення ст. 84, 94, 99 та 237 КПК України та зазначив, що досліджені письмові та електронні докази, зокрема матеріали з відкритих інтернет-ресурсів, соціальних мереж та висновок судової експертизи, були отримані у передбачений законом спосіб та у своїй сукупності підтверджують винуватість обвинуваченого.

Крім того, суд апеляційної інстанції врахував положення Закону України «Про громадянство України» і зазначив, що відсутні докази припинення громадянства України обвинуваченого, а тому він є суб’єктом злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За результатами розгляду, апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін (справа №766/10850/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд апеляція судова практика Херсонський суд окуповані території

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]