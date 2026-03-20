Контрабанда с сокрытием является законченной с момента обнаружения независимо от пересечения таможенной границы — ОП КУС ВС

Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел дело о квалификации контрабанды прекурсоров, скрытых от таможенного контроля и обнаруженных при осмотре транспортного средства в пункте пропуска.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Контрабанда, совершённая путём сокрытия от таможенного контроля, считается оконченным уголовным правонарушением с момента выявления предмета контрабанды во время таможенного контроля или после его завершения независимо от факта пересечения таможенной границы и направления такого перемещения.

К такому выводу пришла объединённая палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 944/6614/21.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 305 УК Украины за то, что он, двигаясь по территории международного автомобильного пункта пропуска таможенного поста, достоверно осознавая, что незаконно перевозит через государственную границу прекурсор в особо крупных размерах, выбрал полосу движения упрощённого погранично-таможенного контроля («зелёный коридор»), тем самым заявив о том, что не перемещает через таможенную границу Украины товары, подпадающие под установленные законодательством запреты или ограничения на ввоз на таможенную территорию Украины.

Однако при проведении углублённого осмотра управляемого им автомобиля в зоне таможенного контроля таможенные инспекторы обнаружили и изъяли 2520 таблеток, содержащих прекурсор псевдоэфедрин, оборот которого ограничен, в особо крупном размере. В кассационной жалобе осуждённый утверждал о неправильной квалификации его действий по ч. 3 ст. 305 УК Украины, поскольку предмет контрабанды был выявлен во время осмотра транспортного средства, следовательно, имел место покушение на совершение указанного преступления.

Оценивая указанные кассационные доводы, объединённая палата КУС ВС указала, что перемещение предметов начинается с декларирования (письменного, устного или путём совершения конклюдентных действий) и начала таможенной процедуры.

Сокрытие предметов, которые запрещены для перемещения через таможенную границу или перемещение которых подлежит специальному регулированию, при наличии иных признаков состава уголовного правонарушения может квалифицироваться как уголовно наказуемая контрабанда. Выявление их после начала таможенной процедуры во время таможенного контроля или после его завершения является оконченным уголовным правонарушением независимо от того, в каком направлении — в Украину или из Украины — такие предметы перемещались.

ОП КУС ВС считает, что определение момента окончания контрабанды в форме перемещения с сокрытием от таможенного контроля зависит не от самого факта пересечения границы, а от того, что предметы контрабанды попали под таможенный контроль и началась процедура его прохождения.

Термин «перемещение» означает процесс прохождения таможенных процедур, а потому выявление предметов контрабанды во время таможенного контроля уже содержит все необходимые признаки состава контрабанды и является оконченным уголовным правонарушением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.