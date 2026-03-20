Контрабанда з приховуванням є закінченою з моменту виявлення незалежно від перетину митного кордону — ОП ККС ВС

Верховний Суд у складі об’єднаної палати Касаційного кримінального суду розглянув справу щодо кваліфікації контрабанди прекурсорів, прихованих від митного контролю та виявлених під час огляду транспортного засобу в пункті пропуску.

Контрабанда, вчинена шляхом приховування від митного контролю, вважається закінченим кримінальним правопорушенням із моменту виявлення предмета контрабанди під час митного контролю або після його завершення незалежно від факту перетину митного кордону та напрямку такого переміщення.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 944/6614/21.

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 3 ст. 305 КК України за те, що він, рухаючись по території міжнародного автомобільного пункту пропуску митного поста, достовірно усвідомлюючи, що незаконно перевозить через державний кордон прекурсор в особливо великих розмірах, обрав смугу руху спрощеного прикордонно-митного контролю («зелений коридор»), чим заявив про те, що не переміщує через митний кордон України товари, які підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

Однак під час проведення поглибленого огляду керованого ним автомобіля в зоні митного контролю митні інспектори виявили та вилучили 2520 таблеток, які містять прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено, в особливо великому розмірі. У касаційній скарзі засуджений стверджував про неправильну кваліфікацію його дій за ч. 3 ст. 305 КК України, тому що предмет контрабанди був виявлений під час огляду транспортного засобу, отже мав місце замах на вчинення вказаного злочину.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, об’єднана палата ККС ВС вказала, що переміщення предметів розпочинається з декларування (письмового, усного або шляхом вчинення конклюдентних дій) та початку митної процедури. Приховування предметів, які заборонені для переміщення через митний кордон або переміщення яких підлягає спеціальному регулюванню, за наявності інших ознак складу кримінального правопорушення може кваліфікуватися як кримінально карана контрабанда. Виявлення їх після початку митної процедури під час митного контролю або після його завершення є закінченим кримінальним правопорушенням незалежно від того, в якому напрямку – в Україну або з України – такі предмети переміщувалися.

ОП ККС ВС вважає, що визначення моменту закінчення контрабанди у формі переміщення з приховуванням від митного контролю залежить не від самого факту перетину кордону, а від того, що предмети контрабанди потрапили на митний контроль і розпочалася процедура його проходження.

Термін «переміщення» означає процес проходження митних процедур, а тому виявлення предметів контрабанди під час митного контролю вже містить всі необхідні ознаки складу контрабанди і є закінченим кримінальним правопорушенням.

