В Черкасской области женщина ранила военного ножом и проколола колеса авто во время задержания мужчины ТЦК

Конфликт на мобильном блокпосте перерос в уголовное дело.

Черкасский районный суд Черкасской области вынес приговор по делу об инциденте на мобильном блокпосте, который произошел во время проверки военно-учетных документов.

Суд рассмотрел дело № 707/584/26.

По материалам суда, военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с полицейскими проводили проверки на берегу реки. В это время один из мужчин, заметив проверку, сообщил о ней родственникам, а затем отказался предоставить документы и начал оказывать сопротивление.

Во время попытки доставить его к служебному автомобилю ситуация обострилась. К месту происшествия подбежала женщина, которая, по данным суда, нанесла военнослужащему ножевые ранения, квалифицированные как легкие телесные повреждения. Кроме того, она повредила служебный автомобиль, проколов колеса, что сделало невозможным дальнейшее выполнение задач.

После этого оба участника инцидента покинули место происшествия.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину. Рассмотрение дела происходило в упрощенном порядке, поскольку фактические обстоятельства не оспаривались.

Суд пришел к выводу, что их вина доказана вне разумного сомнения. Действия обоих лиц квалифицированы как воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Дополнительно действия женщины квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение.

По приговору суда каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. В то же время они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Мужчину освободили из-под стражи непосредственно в зале суда. В отношении женщины мера пресечения в виде залога оставлена до вступления приговора в законную силу.

Суд также учел искреннее раскаяние обвиняемых, частичное возмещение ущерба и оказание ими финансовой помощи Вооруженным Силам Украины.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

