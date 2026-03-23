На Черкащині жінка поранила військового ножем і проколола колеса авто під час затримання чоловіка ТЦК

Конфлікт на мобільному блокпості переріс у кримінальну справу.

Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у справі про інцидент на мобільному блокпості, який стався під час перевірки військово-облікових документів.

Суд розглянув справу 707/584/26.

За матеріалами суду, військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцейськими проводили перевірки на узбережжі річки. У цей час один із чоловіків, помітивши перевірку, повідомив про неї родичів, а згодом відмовився надати документи та почав чинити опір.

Під час спроби доставити його до службового автомобіля ситуація загострилася. До місця події підбігла жінка, яка, за даними суду, завдала військовослужбовцю ножових поранень, що кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження. Крім того, вона пошкодила службовий автомобіль, проколовши колеса, що унеможливило подальше виконання завдань.

Після цього обидва учасники інциденту залишили місце події.

У суді обвинувачені повністю визнали свою вину. Розгляд справи відбувався у спрощеному порядку, оскільки фактичні обставини не оспорювалися.

Суд дійшов висновку, що їхня вина доведена поза розумним сумнівом. Дії обох осіб кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Додатково дії жінки кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження.

За вироком суду, кожному з обвинувачених призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас їх звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Чоловіка звільнено з-під варти безпосередньо в залі суду. Щодо жінки — запобіжний захід у вигляді застави залишено до набрання вироком законної сили.

Суд також врахував щире каяття обвинувачених, часткове відшкодування шкоди та надання ними фінансової допомоги Збройним Силам України.

Наразі вирок не набрав законної сили.

