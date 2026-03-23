  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Черкащині жінка поранила військового ножем і проколола колеса авто під час затримання чоловіка ТЦК

16:30, 23 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Конфлікт на мобільному блокпості переріс у кримінальну справу.
Ілюстративне зображення: НПУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив вирок у справі про інцидент на мобільному блокпості, який стався під час перевірки військово-облікових документів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд розглянув справу 707/584/26.

За матеріалами суду, військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцейськими проводили перевірки на узбережжі річки. У цей час один із чоловіків, помітивши перевірку, повідомив про неї родичів, а згодом відмовився надати документи та почав чинити опір.

Під час спроби доставити його до службового автомобіля ситуація загострилася. До місця події підбігла жінка, яка, за даними суду, завдала військовослужбовцю ножових поранень, що кваліфікуються як легкі тілесні ушкодження. Крім того, вона пошкодила службовий автомобіль, проколовши колеса, що унеможливило подальше виконання завдань.

Після цього обидва учасники інциденту залишили місце події.

У суді обвинувачені повністю визнали свою вину. Розгляд справи відбувався у спрощеному порядку, оскільки фактичні обставини не оспорювалися.

Суд дійшов висновку, що їхня вина доведена поза розумним сумнівом. Дії обох осіб кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Додатково дії жінки кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження.

За вироком суду, кожному з обвинувачених призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. Водночас їх звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки.

Чоловіка звільнено з-під варти безпосередньо в залі суду. Щодо жінки — запобіжний захід у вигляді застави залишено до набрання вироком законної сили.

Суд також врахував щире каяття обвинувачених, часткове відшкодування шкоди та надання ними фінансової допомоги Збройним Силам України.

Наразі вирок не  набрав законної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]