Почему после пропуска сроков банк не может начислить 3% годовых — разъяснение ВС
Обязательство по уплате долга, подтвержденное судебным решением о его принудительном взыскании, срок предъявления к исполнению по которому пропущен и в восстановлении такого срока суд отказал, а возможность его исполнения утрачена, не может считаться прекращенным в материально-правовом смысле. То есть такое обязательство считается тем обязательством, требования по которому хоть и лишены принудительной защиты, однако их добровольное исполнение признается надлежащим.
В таком случае к соответствующим денежным требованиям (по которым исчерпана возможность взыскания в принудительном порядке согласно решению) нельзя применять правила ч. 2 ст. 625 ГК Украины.
Как отмечают в Верховном Суде, такие выводы сделала Большая Палата.
В этом деле спор возник в связи с требованием банка о взыскании 3% годовых (ст. 625 ГК Украины), начисленных на кредитную задолженность, взысканную с заемщика (должника) решением суда, право на принудительное исполнение которого утрачено из-за пропуска срока предъявления исполнительного документа к исполнению и отказа в его восстановлении судом.
Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы Большая Палата ВС отметила, что судебное решение о восстановлении прав на денежные суммы не порождает новых обязательств, а лишь подтверждает или трансформирует существующее обязательство. Однако возможность принудительного взыскания задолженности исчерпывается с истечением срока предъявления исполнительного документа к исполнению, если суд не восстановил этот срок.
Хотя в таком случае исковая давность формально не применяется, фактически обязательство утрачивает юридическую принудительность, а требование по такому обязательству становится таким, которое не может быть защищено в принудительном порядке, однако его добровольное исполнение не является неосновательным обогащением (натуральное обязательство).
Учитывая, что предусмотренное ч. 2 ст. 625 ГК Украины начисление инфляционных потерь на сумму долга и 3% годовых входит в состав денежного обязательства и является особой мерой ответственности должника за просрочку денежного обязательства, после исчерпания возможности принудительного взыскания основного обязательства правила ч. 2 ст. 625 ГК Украины к основному требованию не применяются.
Большая Палата ВС отметила, что предоставление взыскателю возможности постоянно предъявлять требования о взыскании дополнительных сумм по основному требованию, которое уже не подлежит принудительной защите из-за небрежности самого кредитора, противоречило бы принципу правовой определенности.
Поскольку в этом деле исковое требование о взыскании 3% годовых банк предъявил после окончательной утраты возможности принудительного исполнения решения суда о взыскании основного долга, БП ВС согласилась с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что отсутствуют правовые основания для взыскания возможного производного обязательства, предусмотренного ст. 625 ГК Украины.
Постановление БП ВС от 11 февраля 2026 года по делу № 754/511/23.
