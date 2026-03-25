«Студенты должны ездить на трамвае» — как апелляция оценила эти слова в деле 19-летнего водителя Tesla

Апеллянт настаивал на необъективности судьи, но штраф за превышение скорости оставили в силе.

Пятый апелляционный административный суд подтвердил правомерность привлечения водителя к административной ответственности за превышение скорости в пределах населенного пункта. Суд отклонил апелляционную жалобу истца и оставил без изменений решение суда первой инстанции, который ранее отказал в отмене штрафа.

Обстоятельства дела №523/27202/25

10 декабря 2025 года в Одессе инспектор патрульной полиции зафиксировал превышение скорости водителем автомобиля Tesla Model Y. Транспортное средство двигалось со скоростью 78 км/ч при разрешенных 50 км/ч в пределах населенного пункта.

Нарушение было зафиксировано лазерным измерителем скорости TruCAM. Данные прибора содержали дату, время и место фиксации, скорость движения, номер транспортного средства и серийный номер устройства. Также в материалах дела содержались видеозаписи с нагрудных камер полицейских.

На основании этих материалов инспектор вынес постановление об административном правонарушении по части первой статьи 122 КУпАП и наложил штраф в размере 340 грн.

Истец обжаловал постановление в Пересыпский районный суд города Одессы, однако суд отказал в удовлетворении иска.

Позиция апеллянта

В апелляционной жалобе водитель заявил о якобы предвзятости суда первой инстанции и отсутствии надлежащего правового анализа при принятии решения.

В частности, в жалобе указано:

«Решение об отказе в удовлетворении иска принято судьей заранее, исключительно на эмоциональном уровне. Судья подменила нормы КУпАП собственными социальными стереотипами. В ее парадигме водитель Tesla в 19 лет является виновным "автоматически" потому, что "студенты должны ездить на трамвае". Это является проявлением предвзятости, что несовместимо с осуществлением правосудия».

Также апеллянт указывал на возможное нарушение тайны совещательной комнаты и ставил под сомнение допустимость использования прибора TruCAM в ручном режиме.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд отклонил доводы жалобщика и согласился с выводами суда первой инстанции.

Относительно предвзятости суда

Коллегия судей указала, что решение суда первой инстанции содержит надлежащий анализ обстоятельств дела, доказательств и норм права. Субъективные предположения о предвзятости не подтверждены никакими доказательствами и не являются основанием для отмены решения.

Относительно совещательной комнаты

Суд подчеркнул, что закон не устанавливает минимальной продолжительности пребывания судьи в совещательной комнате. Формирование внутреннего убеждения судьи происходит на протяжении всего судебного разбирательства.

Относительно использования TruCAM

Апелляционный суд установил, что прибор TruCAM:

имеет действующее свидетельство о поверке;

сертифицирован в соответствии с требованиями законодательства;

использовался уполномоченным лицом;

обеспечил надлежащую фиксацию правонарушения.

Действующее законодательство не содержит запрета на использование такого прибора в ручном режиме, а доказательств его неисправности или нарушений при применении истец не предоставил.

Пятый апелляционный административный суд пришел к выводу, что:

факт административного правонарушения доказан надлежащими и допустимыми доказательствами;

полиция действовала в пределах полномочий и в соответствии с законом;

процедура привлечения к ответственности соблюдена;

основания для отмены постановления о наложении штрафа отсутствуют.

Решение суда

Пятый апелляционный административный суд: оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Пересыпского районного суда города Одессы от 9 февраля 2026 года — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты принятия и не подлежит дальнейшему обжалованию.

