«Студенти мають їздити на трамваї» — як апеляція оцінила ці слова у справі 19-річного водія Tesla

Апелянт наполягав на необ’єктивності судді, але штраф за перевищення швидкості залишили в силі.

П’ятий апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність притягнення водія до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості в межах населеного пункту. Суд відхилив апеляційну скаргу позивача та залишив без змін рішення суду першої інстанції, який раніше відмовив у скасуванні штрафу.

Обставини справи №523/27202/25

10 грудня 2025 року в Одесі інспектор патрульної поліції зафіксував перевищення швидкості водієм автомобіля Tesla Model Y. Транспортний засіб рухався зі швидкістю 78 км/год при дозволених 50 км/год у межах населеного пункту.

Порушення було зафіксовано лазерним вимірювачем швидкості TruCAM. Дані приладу містили дату, час і місце фіксації, швидкість руху, номер транспортного засобу та серійний номер пристрою. Також у матеріалах справи містилися відеозаписи з нагрудних камер поліцейських.

На підставі цих матеріалів інспектор виніс постанову про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 122 КУпАП та наклав штраф у розмірі 340 грн.

Позивач оскаржив постанову до Пересипського районного суду міста Одеси, однак суд відмовив у задоволенні позову.

Позиція апелянта

У апеляційній скарзі водій заявив про нібито упередженість суду першої інстанції та відсутність належного правового аналізу при ухваленні рішення.

Зокрема, у скарзі зазначено:

«Рішення про відмову в задоволенні позову прийняте суддею заздалегідь, виключно на емоційному рівні. Суддя підмінила норми КУпАП власними соціальними стереотипами. В її парадигмі водій Tesla у 19 років є винним «автоматично» тому, що «студенти мають їздити на трамваї». Це є проявом упередженості, що несумісно зі здійсненням правосуддя».

Також апелянт вказував на можливе порушення таємниці нарадчої кімнати та ставив під сумнів допустимість використання приладу TruCAM у ручному режимі.

Оцінка апеляційного суду

Апеляційний суд відхилив доводи скаржника та погодився з висновками суду першої інстанції.

Щодо упередженості суду

Колегія суддів зазначила, що рішення суду першої інстанції містить належний аналіз обставин справи, доказів і норм права. Суб’єктивні припущення про упередженість не підтверджені жодними доказами та не є підставою для скасування рішення.

Щодо нарадчої кімнати

Суд підкреслив, що закон не встановлює мінімальної тривалості перебування судді в нарадчій кімнаті. Формування внутрішнього переконання судді відбувається протягом усього судового розгляду.

Щодо використання TruCAM

Апеляційний суд встановив, що прилад TruCAM:

має чинне свідоцтво про повірку;

сертифікований відповідно до вимог законодавства;

використовувався уповноваженою особою;

забезпечив належну фіксацію правопорушення.

Чинне законодавство не містить заборони на використання такого приладу в ручному режимі, а доказів його несправності чи порушень при застосуванні позивач не надав.

П’ятий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що:

факт адміністративного правопорушення доведений належними та допустимими доказами;

поліція діяла в межах повноважень і відповідно до закону;

процедура притягнення до відповідальності дотримана;

підстав для скасування постанови про накладення штрафу немає.

Рішення суду

П’ятий апеляційний адміністративний суд: залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Пересипського районного суду міста Одеси від 9 лютого 2026 року — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати ухвалення та не підлягає подальшому оскарженню.

