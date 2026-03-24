Верховный Суд подтвердил: отсутствие ставки судебного сбора делает невозможным возврат заявления об обеспечении доказательств

ВС рассмотрел кассационную жалобу на постановление апелляционного хозяйственного суда по делу, в котором был отменен возврат заявления об обеспечении доказательств из-за неуплаты судебного сбора в связи с отсутствием соответствующей ставки в Законе Украины «О судебном сборе».

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел в письменном производстве кассационную жалобу на постановление апелляционного хозяйственного суда по делу об обеспечении доказательств в хозяйственном процессе. Предметом пересмотра стал вопрос правомерности возврата заявления об обеспечении доказательств в связи с неуплатой судебного сбора, а также достаточности мотивировки постановления суда апелляционной инстанции.

Суть дела № 910/15737/20

Истец обратился в хозяйственный суд с иском к ряду государственных органов, финансовых учреждений, должностных лиц, а также субъектов хозяйствования и регистраторов с требованиями о признании недействительными сделок, решений, учредительных документов, регистрационных действий, а также об определении размера уставного капитала, долей, истребовании имущества и обязании совершить определённые действия.

В рамках рассмотрения дела истец подал заявление об обеспечении доказательств в соответствии со статьёй 111 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в котором просил истребовать у банковского учреждения и Фонда гарантирования вкладов физических лиц документы, подтверждающие осуществление в декабре 2016 года мероприятий, связанных с формированием резервов и конвертацией обязательств в капитал банка при его выводе с рынка.

Суд первой инстанции определением возвратил указанное заявление, исходя из того, что к нему не приложены доказательства уплаты судебного сбора, что, по мнению суда, является обязательным условием в соответствии с частью третьей статьи 111 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Апелляционный хозяйственный суд отменил определение местного суда и передал дело для продолжения рассмотрения. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что законодательством не предусмотрена ставка судебного сбора за подачу заявления об обеспечении доказательств в хозяйственный суд. В частности, часть вторая статьи 4 Закона Украины «О судебном сборе» определяет ставки судебного сбора в зависимости от вида заявления и юрисдикции суда, однако не содержит положений относительно соответствующего заявления в хозяйственном процессе.

Не соглашаясь частично с мотивировочной частью постановления апелляционного суда, заявитель подал кассационную жалобу, в которой просил дополнить мотивировку ссылками на правовые позиции Конституционного Суда Украины относительно принципа правовой определённости.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Предметом кассационного пересмотра является постановление суда апелляционной инстанции, которым отменено определение о возврате заявления об обеспечении доказательств в связи с неуплатой судебного сбора.

Суд также сослался на статью 110 Гражданского кодекса Украины, которая определяет общие основания обеспечения доказательств.

Согласно части третьей статьи 111 Хозяйственного процессуального кодекса Украины за подачу заявления об обеспечении доказательств уплачивается судебный сбор в размере, установленном законом, а документ о его уплате прилагается к заявлению. Вместе с тем, в соответствии с частью второй статьи 123 этого Кодекса размер судебного сбора определяется законом.

Согласно части четвёртой статьи 111 Хозяйственного процессуального кодекса Украины суд возвращает заявление об обеспечении доказательств в случае его подачи без соблюдения установленных требований.

Закон Украины «О судебном сборе» устанавливает правовые основы взимания судебного сбора, однако не предусматривает ставки судебного сбора за подачу заявления об обеспечении доказательств в хозяйственный суд, хотя такие ставки установлены для судов общей юрисдикции и административных судов.

Таким образом, имеет место коллизия, вытекающая из расхождений между нормами процессуального закона и специального закона о судебном сборе.

Суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из принципа правовой определённости как составляющей принципа верховенства права. Согласно этому принципу законодательство должно быть чётким, доступным и предсказуемым в применении, а в случае неоднозначности норм их толкование должно осуществляться в пользу лица, не являющегося субъектом властных полномочий. Подобный подход к толкованию норм при их неоднозначности изложен также в практике Верховного Суда.

Европейский суд по правам человека в своей практике, в частности по делам Bellet v. France и «Новик против Украины», подчёркивает необходимость обеспечения доступа к суду и предсказуемости применения правовых норм.

С учётом отсутствия установленной законом ставки судебного сбора за подачу заявления об обеспечении доказательств в хозяйственный суд, суд первой инстанции пришёл к ошибочному выводу о необходимости возврата такого заявления из-за неуплаты судебного сбора.

Относительно доводов кассационной жалобы о необходимости дополнения мотивировочной части постановления апелляционного суда ссылками на решения Конституционного Суда Украины, Верховный Суд отметил, что мотивировка постановления апелляционного суда является достаточной, а законодательство не возлагает на суд обязанности воспроизводить в решениях полный объём правовых позиций Конституционного Суда Украины.

Заявителем не приведено убедительных оснований, которые свидетельствовали бы о необходимости внесения изменений в мотивировочную часть постановления апелляционного суда.

Верховный Суд также исходил из требований к законности и обоснованности судебных решений, определённых статьями 236, 238 и 282 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

С учётом пределов пересмотра дела в кассационной инстанции Верховный Суд пришёл к выводу, что постановление апелляционного суда принято с соблюдением норм процессуального права, является законным и обоснованным, а доводы кассационной жалобы своего подтверждения не нашли.

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление апелляционного хозяйственного суда — без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

