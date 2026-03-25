  Судебная практика
  В Украине

В Черкасской области осужден военный за СЗЧ и преступления против малолетнего ребенка

16:14, 25 марта 2026
Военнослужащий, который скрывался от службы, осужден по совокупности тяжких преступлений.
Черкасский районный суд Черкасской области завершил рассмотрение уголовного производства, что привлекло внимание общественности. Обвиняемым по делу стал гражданин 1992 года — военнослужащий, участник боевых действий, призванный во время военного положения. Ему инкриминировали дезертирство, а также совершение ряда особо тяжких преступлений в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Черкасском райсуде Черкасской области.

Обстоятельства уголовного производства

Еще в декабре 2023 года обвиняемый самовольно покинул место дислокации воинской части в Донецкой области и скрылся в неизвестном направлении.

Почти два года он прятался от военных обязанностей, поселившись в Черкасской области. Чтобы не привлекать внимания, устроился официально на работу в местное учебное заведение - и ни разу не сообщил ни работодателя, ни правоохранителей о своем статусе военнослужащего. Только в августе 2025 года военные патрули установили его местонахождение и доставили в часть.

Однако обстоятельства дела оказались гораздо серьезнее, чем дезертирство.

В тот же период с июня по август 2025 года обвиняемый неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении малолетнего ребенка женщины, с которой находился в близких семейных отношениях. Жертве было 8 лет. Преступления совершались в разных местах в течение нескольких месяцев и носили систематический характер.

В судебном заседании мужчина частично признал вину; согласился с обвинением в дезертирстве, объяснив это рождением ребенка и потребностью зарабатывать деньги. Что касается преступлений против малолетней, свою вину категорически возразил, утверждая о предвзятости со стороны родственников.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый является вменяемым и полностью осознавал характер и последствия своих действий. Доказательства, собранные по делу, суд признал достаточным и достоверным для полного доказательства вины.

Приговор суда

Оценив совокупность обстоятельств умышленный характер преступлений, их особую тяжесть, продолжительность преступной деятельности, отсутствие раскаяния по поводу преступлений против ребенка и позицию представителя потерпевшей стороны коллегия судей пришла к однозначному выводу о необходимости назначения обвиняемому строгого наказания.

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание:

за дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины) – лишение свободы на срок 7 лет;

за изнасилование малолетнего лица (ч. 4 ст. 152 УК Украины) - лишение свободы сроком 15 лет;

за повторное изнасилование малолетнего лица (ч. 6 ст. 152 УК Украины) - лишение свободы сроком 15 лет;

за оконченное покушение на изнасилование малолетнего лица (ч. 2 ст. 15, ч. 6 ст. 152 УК Украины) - лишение свободы сроком 15 лет;

за насилие в отношении малолетнего лица (ч. 6 ст. 153 УК Украины) - лишение свободы сроком 15 лет.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более суровым назначен мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет.

Осужденный находится под стражей. Приговор вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование.

суд военные преступление насилие судебная практика приговор военная служба СЗЧ

