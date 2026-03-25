На Черкащині засудили військового за СЗЧ і злочини проти малолітньої дитини

Військовослужбовець, який переховувався від служби, засуджений за сукупністю тяжких злочинів.

Черкаський районний суд Черкаської області завершив розгляд кримінального провадження, що привернуло значну увагу громадськості. Обвинуваченим у справі став громадянин 1992 року народження — військовослужбовець, учасник бойових дій, призваний під час воєнного стану. Йому інкримінували дезертирство, а також вчинення низки особливо тяжких злочинів щодо малолітньої дитини. Про це повідомили у Черкаському райсуді Черкаської області.

Обставини кримінального провадження

Ще у грудні 2023 року обвинувачений самовільно залишив місце дислокації військової частини в Донецькій області та зник у невідомому напрямку.

Майже два роки він переховувався від військових обов’язків, оселившись у Черкаській області. Аби не привертати уваги, влаштувався офіційно на роботу до місцевого закладу освіти - і жодного разу не повідомив ні роботодавця, ні правоохоронців про свій статус військовослужбовця. Лише у серпні 2025 року військові патрулі встановили його місцезнаходження та доставили до частини.

Однак обставини справи виявились значно серйознішими, ніж дезертирство.

У той самий період з червня по серпень 2025 року обвинувачений неодноразово вчиняв злочини сексуального характеру щодо малолітньої дитини жінки, з якою перебував у близьких сімейних стосунках. Жертві було 8 років. Злочини вчинялися в різних місцях, протягом кількох місяців, і носили систематичний характер.

У судовому засіданні чоловік частково визнав провину; погодився з обвинуваченням у дезертирстві, пояснивши це народженням дитини та потребою заробляти кошти. Щодо злочинів проти малолітньої свою вину категорично заперечив, стверджуючи про упередженість з боку родичів.

За висновком судово-психіатричної експертизи, обвинувачений є осудним та повністю усвідомлював характер і наслідки своїх дій. Докази, зібрані у справі, суд визнав достатніми та достовірними для повного доведення вини.

Вирок суду

Оцінивши сукупність обставин умисний характер злочинів, їхню особливу тяжкість, тривалість злочинної діяльності, відсутність каяття щодо злочинів проти дитини та позицію представника потерпілої сторони колегія суддів дійшла однозначного висновку щодо необхідності призначення обвинуваченому суворого покарання.

Суд визнав громадянина винуватим та призначив йому покарання:

за дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України) - позбавлення волі на строк 7 років;

за зґвалтування малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України) - позбавлення волі на строк 15 років;

за повторне зґвалтування малолітньої особи (ч. 6 ст. 152 КК України)- позбавлення волі на строк 15 років;

за закінчений замах на зґвалтування малолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 6 ст. 152 КК України) - позбавлення волі на строк 15 років;

за насильство щодо малолітньої особи (ч. 6 ст. 153 КК України) - позбавлення волі на строк 15 років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначено чоловіку остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років.

Засуджений перебуває під вартою. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.