Плательщик не предоставил документы — суд отказал в иске о регистрации налоговой накладной на 1,3 млн грн

Второй апелляционный административный суд отказал налогоплательщику в иске и подтвердил законность отказа ГНС ​​в регистрации налоговой накладной на сумму 1,3 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Второй апелляционный административный суд рассмотрел дело №440/10753/25 о правомерности решения Комиссии Главного управления ГНС в Полтавской области об отказе в регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных. Об этом сообщили в ГНС.

Суть дела

Комиссией Главного управления ГНС в Полтавской области по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных принято решение об отказе в регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных на общую сумму 1318930,80 гривен.

В ходе судебного разбирательства установлено, что предоставленные налогоплательщиком документы недостаточны для подтверждения информации, указанной в спорной НН. С целью всестороннего рассмотрения вопроса контролирующим органом было сформировано уведомление о необходимости предоставления дополнительных пояснений и/или документов, необходимых для рассмотрения вопроса принятия комиссией регионального уровня решения о регистрации НН в ЕРНН по НН.

Впрочем, налогоплательщик не воспользовался предоставленным правом – в установленный срок никакие налоговые объяснены или документов в налоговый орган не подал.

Оценка доказательств судом

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу, что по предоставленным документам невозможно установить основание для составления налоговой накладной. В частности, истец не предоставил договор на поставку товара между продавцом и покупателем в объемах, указанных в спорной НН. Кроме того, данные расходные накладные не подтверждают именно эту хозяйственную операцию.

Суд также учел, что контролирующий орган, действуя в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 12.12.2019 № 520 «Об утверждении Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации НН/РК в Едином реестре налоговых накладных» (в редакции3, марта 2 четко сообщил плательщику о перечне документов, необходимых для принятия решения, а также о последствиях их непредоставления в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​получения уведомления.

Ввиду изложенного Второй апелляционный административный суд отменил решение Полтавского окружного административного суда от 06.10.2025 и принял новое постановление, которому в удовлетворении отказано.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.