Платник не надав документи — суд відмовив у позові щодо реєстрації податкової накладної на 1,3 млн грн

Другий апеляційний адміністративний суд відмовив платнику податків у позові та підтвердив законність відмови ДПС у реєстрації податкової накладної на суму 1,3 млн грн.

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув справу № 440/10753/25 щодо правомірності рішення Комісії Головного управління ДПС у Полтавській області про відмову в реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Про це повідомили у ДПС.

Суть справи

Комісією Головного управління ДПС у Полтавській області з питань зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення про відмову в реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму 1 318 930,80 гривень.

Під час судового розгляду встановлено, що надані платником податків документи є недостатніми для підтвердження інформації, зазначеної у спірній ПН. З метою всебічного розгляду питання контролюючим органом було сформовано повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію ПН в ЄРПН щодо ПН.

Втім, платник податків не скористався наданим правом – у встановлений строк жодних податкових пояснено чи документів до податкового органу не подав.

Оцінка доказів судом

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що з наданих документів неможливо встановити підставу складання податкової накладної. Зокрема, позивач не надав договір на постачання товару між продавцем та покупцем у обсягах, зазначених у спірній ПН. Крім того, подані видаткові накладні не підтверджують саме цю господарську операцію.

Суд також врахував, що контролюючий орган, діючи відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 «Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (в редакції, чинній з 08 березня 2023 року), (далі – Порядок) чітко повідомив платника про перелік документів, необхідних для прийняття рішення, а також про наслідки їх ненадання протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання повідомлення.

З огляду на викладене, Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 06.10.2025 та ухвалив нову постанову, якою у задоволенні позову відмовлено.

