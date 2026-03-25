В Киевской области мужчина ранил собаку из ружья: животное спасали в клинике, суд вынес приговор

В Киевской области суд вынес приговор по делу о жестоком обращении с животным и незаконном обращении с оружием. Обвиняемый открыл огонь по собаке, а также хранил взрывчатые вещества без разрешения.

Обстоятельства дела №371/1068/23

Мироновский районный суд Киевской области рассмотрел уголовное производство, в котором устанавливались обстоятельства жестокого обращения с животным и незаконного хранения оружия и взрывчатых веществ.

Судом установлено, что обвиняемый Н., находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из гладкоствольного охотничьего ружья в собаку, в результате чего животное получило множественные огнестрельные ранения и переломы конечностей. Животное было госпитализировано в ветеринарную клинику, где ему проведено оперативное вмешательство.

Предусмотренного законом разрешения на оружие, которое обвиняемый имел при себе и из которого произвел выстрел в животное, он не имел, а по месту своего проживания хранил взрывчатые вещества.

Что решил суд

13 марта 2026 года суд вынес приговор в уголовном производстве, которым признал обвиняемого Н. виновным, назначил наказание в виде лишения свободы сроком четыре года и освободил его от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года, если он в течение указанного срока не совершит нового уголовного правонарушения и выполнит возложенные на него обязанности.

Суд обращает внимание, что незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами представляет повышенную общественную опасность и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей и животных. Соблюдение установленных правил оборота оружия является обязанностью каждого гражданина, а их нарушение неизбежно влечет за собой правовые последствия.

Жестокое обращение с животными является не только нарушением норм морали, но и уголовно наказуемым деянием. Уважение к жизни и здоровью животных является обязанностью каждого, а соблюдение требований закона — неотъемлемой составляющей правосознательного поведения.

