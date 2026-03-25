На Київщині чоловік поранив собаку з рушниці: тварину рятували в клініці, суд виніс вирок

У Київській області суд виніс вирок у справі про жорстоке поводження з твариною та незаконне поводження зі зброєю. Обвинувачений відкрив вогонь по собаці, а також зберігав вибухові речовини без дозволу.

Обставини справи №371/1068/23

Миронівський районний суд Київської області розглянув кримінальне провадження, в якому встановлювались обставини жорстокого поводження з твариною та незаконного зберігання зброї й вибухових речовин.

Судом встановлено, що обвинувачений Н., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив постріл із гладкоствольної мисливської рушниці у собаку, внаслідок чого тварина отримала множинні вогнепальні поранення та переломи кінцівок. Тварину було госпіталізовано до ветеринарної клініки, де їй проведено оперативне втручання.

Передбаченого законом дозволу на зброю, яку обвинувачений мав при собі та з якої здійснив постріл у тварину, він не мав, а за місцем свого проживання зберігав вибухові речовини.

Що вирішив суд

13 березня 2026 року суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні, яким визнав обвинуваченого Н. винуватим, призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та звільнив його від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки, якщо він протягом вказаного строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов’язки.

Суд звертає увагу, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами становить підвищену суспільну небезпеку та створює реальну загрозу життю і здоров’ю людей і тварин. Дотримання встановлених правил обігу зброї є обов’язком кожного громадянина, а їх порушення неминуче тягне за собою правові наслідки.

Жорстоке поводження з тваринами є не лише порушенням норм моралі, а й кримінально караним діянням. Повага до життя і здоров’я тварин є обов’язком кожного, а дотримання вимог закону — невід’ємною складовою правосвідомої поведінки.

