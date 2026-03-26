В чём разница между участием в боевых действиях и выполнением служебных обязанностей – позиция Верховного Суда

Выполнение задач по обороне порта Одессы не соответствует критериям непосредственного участия в боевых действиях – КАС ВС.

Кассационный административный суд Верховного Суда отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и вынес новое решение о полном отказе в удовлетворении иска.

В деле речь шла о признании противоправными бездействия и отказа воинской части оформить и подать на рассмотрение комиссии справку по форме приложения 6 к постановлению Кабинета Министров Украины № 413, а также выдать справку о непосредственном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Истец утверждал, что во время службы выполнял боевые (специальные) задачи по охране и обороне морского порта Одессы «Одесский», что подтверждается приказами, боевыми распоряжениями и журналом боевых действий. Военная часть отказала в выдаче справки, поскольку такие задачи выполнялись вне районов ведения военных (боевых) действий.

Обстоятельства дела № 200/7237/24

В октябре 2024 года военнослужащий обратился в административный суд с иском к воинской части о:

признание противоправным бездействия в отношении ненаправления на рассмотрение комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий справки по форме согласно приложению 6 к постановлению Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года № 413 (далее — Порядок № 413);

обязать воинскую часть представить такую справку на рассмотрение комиссии;

признать противоправным отказ в выдаче справки о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины;

обязать выдать указанную справку.

Истец обосновывал свои требования тем, что во время прохождения военной службы в воинской части он принимал непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. В частности, его привлекали к выполнению боевых (специальных) задач по охране и обороне объекта критической инфраструктуры — морского порта Одессы «Одесский». Это подтверждалось боевыми распоряжениями, приказами командира воинской части и выписками из журнала боевых действий.

Воинская часть отказала в выдаче справки по форме приложения 6 к Порядку № 413 (письмо от 22 июля 2024 года № 241), сославшись на то, что воинская часть не входит в состав группировок войск (сил), а лицо не привлекалось к выполнению задач в районах ведения военных (боевых) действий, определенных приказами Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Кроме того, в журнале боевых действий отсутствуют сведения о выполнении задач отдельными военнослужащими в таких районах.

Решения судов предыдущих инстанций

Решением Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года, оставленным без изменений постановлением Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года, иск удовлетворен в полном объеме. Суды признали противоправными бездействие и отказ воинской части, обязали подать справку по форме приложения 6 на рассмотрение комиссии и выдать справку о непосредственном участии.

Суды предыдущих инстанций исходили из того, что привлечение истца к выполнению боевых (специальных) задач по охране и обороне объекта критической инфраструктуры в условиях военного положения представляет собой непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Они ссылались на пункт 19 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 года № 3551-XII (далее — Закон № 3551-XII) и пункты 4, 5, 8 Порядка № 413. Суды считали, что на воинскую часть возлагалась императивная обязанность оформить и подать справку, а отказ, обоснованный внутренними распоряжениями, является противоправным.

Кассационная жалоба и позиция Верховного Суда

Воинская часть подала кассационную жалобу, в которой просила отменить решения предыдущих инстанций и передать дело на новое рассмотрение. Истец указывал на неправильное применение норм материального права, в частности пункта 19 статьи 6 Закона № 3551-XII, Порядка № 413 и постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168.

Воинская часть подчеркивала, что истец выполнял задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры, за что выплачивалось дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен (а не 100 000 гривен, предусмотренных за непосредственное участие в боевых действиях). Кроме того, город Одесса не входил в зоны ведения боевых действий.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Донецкого окружного административного суда от 6 января 2025 года и постановление Первого апелляционного административного суда от 5 июня 2025 года и вынес новое решение об отказе в удовлетворении иска полностью.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что предоставление статуса участника боевых действий связано с фактическим непосредственным участием в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией РФ, которые имеют признаки личного выполнения боевых (специальных) задач в составе воинских формирований во время осуществления соответствующих мероприятий. То есть это не любое выполнение обязанностей военной службы в условиях военного положения, а реальное привлечение к задачам, непосредственно связанным с отражением и сдерживанием вооруженной агрессии, с повышенным уровнем опасности.

Суд подчеркнул необходимость системного толкования понятия «непосредственное участие» во взаимосвязи с нормативными актами, определяющими порядок подтверждения такого участия.

В соответствии с пунктом 19 части первой статьи 6 Закона № 3551-XII участниками боевых действий признаются: военнослужащие (резервисты, военнообязанные, добровольцы Сил территориальной обороны) Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, военнослужащие военных прокуратур, лица рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, государственную политику в сфере государственного таможенного дела, полицейские, лица рядового и руководящего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы Украины, лица рядового и руководящего состава Государственного бюро расследований, лица руководящего состава Национального антикоррупционного бюро Украины, лица, входившие в состав добровольческого формирования территориальной общины, других созданных в соответствии с законами Украины воинских формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие:

в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения,

в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий,

в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий лицам, указанным в первом абзаце настоящего пункта, категории таких лиц и сроки их участия (обеспечения проведения) в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, определяются Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 Порядка № 413, для предоставления статуса участника боевых действий документы подаются командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения или организации в отношении заявителей, указанных в пунктах 19 и 20 части первой статьи 6 Закона № 3551-XII, или самостоятельно заявителем из их числа — в случае непредставления таких документов соответствующим командиром (начальником).

Кроме того, истец связывает наличие у него права на получение спорной справки с фактом выплаты ему дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» (далее — постановление КМУ № 168), указывая, что такая выплата подтверждает его участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины в условиях вооруженной агрессии.

При оценке указанных доводов Суд обращает внимание на то, что во исполнение указов Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 года № 64/2022 и «О всеобщей мобилизации» от 24 февраля 2022 года № 69/2022 Кабинетом Министров Украины принято постановление № 168, которым дифференцировано дополнительное вознаграждение в зависимости от характера выполняемых задач.

В соответствии с пунктом 1 постановления КМУ № 168, в редакции от 3 мая 2023 года по 14 декабря 2023 года (действующей на момент пребывания истца в г. Одесса), на период действия военного положения военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в размере до 30 000 гривен пропорционально в расчете на месяц.

Вместе с тем, лицам, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающим проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находящимся непосредственно в районах их ведения (проведения), в частности на временно оккупированной территории Украины или на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления таких мероприятий, размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в соответствующих действиях и мероприятиях.

Кроме того, отдельно предусмотрена возможность увеличения размера дополнительного вознаграждения (но не более чем до 50 000 гривен) для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления или штабов группировок войск, в том числе вне районов ведения боевых действий, при условии осуществления ими оперативного (боевого) управления подразделениями, ведущими боевые действия.

Итак, системный анализ пункта 1 Постановления № 168 свидетельствует, что законодатель четко разграничил понятия:

- общее выполнение боевых (специальных) задач в период военного положения, за которое выплачивается дополнительное вознаграждение до 30 000 гривен;

- непосредственное участие в боевых действиях или обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне с обязательным пребыванием в районах их ведения (осуществления), что является основанием для увеличения вознаграждения до 100 000 гривен.

Такое разграничение имеет правовое значение для оценки характера участия военнослужащего в исполнении воинского долга и не допускает отождествления любого выполнения задач в период военного положения с непосредственным участием в боевых действиях.

Кроме того, в соответствии со статьёй 9 Закона № 2011-ХІІ, Указу Президента Украины № 64/2022 и постановлению КМУ № 168 приказом Министерства обороны Украины от 25 января 2023 года № 44 утверждены изменения в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, утвержденного приказом Министерства обороны Украины от 7 июня 2018 года № 260, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 26 июня 2018 года под № 745/32197 (далее — Порядок № 260).

Порядок № 260 дополнен новым разделом «XXXIV. Особенности выплаты дополнительного вознаграждения на период действия военного положения» в соответствии с Приказом Министерства обороны № 44 от 25 января 2023 года — применяется с 1 февраля 2023 года.

В соответствии с пунктом 2 раздела XXXIV Порядка № 260 на период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению КМУ № 168 выплачивается в следующих размерах:

100 000 гривен — тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или в проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах их проведения, на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы и курсантам), и выполняют боевые (специальные) задачи (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях):

во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно (в том числе тем, которые определены в абзаце четырнадцатом настоящего пункта);

в районах ведения военных (боевых) действий по обнаружению воздушных целей противника;

по выполнению полетов в воздушном пространстве областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по огневому поражению противника в составе подразделения (средства) ракетных войск и артиллерии, подразделения (средства) противовоздушной обороны;

на территории противника (в том числе на территории между позициями войск противника и своих войск, на временно оккупированных (захваченных) противником территориях);

по огневому поражению воздушных, морских целей противника;

по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;

кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (за пределами внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);

в районах ведения военных (боевых) действий медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений (медицинских подразделений усиления);

при отражении вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождении таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;

в районах ведения военных (боевых) действий по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов в местах выполнения задач по назначению в соответствии с боевыми распоряжениями;

50 000 гривен — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы вплоть до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, а также в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) (в том числе вне районов ведения боевых (военных) действий), осуществляющего оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях).

Перечень этих органов военного управления (управлений (штабов) группировок войск (сил)) утверждается Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины или начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

30 000 гривен — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в соответствии с боевыми приказами (распоряжениями) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач):

по интенсивной подготовке к ведению военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, возложенными на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления Государственной специальной службы транспорта;

в составе рабочей группы или в индивидуальном порядке, определенные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства в соответствии с перечнем задач, утвержденным Министром обороны Украины;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры — военными частями и подразделениями Государственной специальной службы транспорта).

Военнослужащим, которые в установленном законодательством порядке направлены для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с сохранением за ними военной службы в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), в зоне осуществления полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задачи, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 30000 гривен.

Военнослужащим Вооруженных Сил Украины за периоды выполнения боевых (специальных) задач в оперативном подчинении или в составе органов военного управления (военных частей, подразделений) разведывательного органа Министерства обороны Украины, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, а также других воинских формирований, выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в порядке, на условиях и в размерах, предусмотренных в настоящем разделе.

Военнослужащим, указанным в настоящем пункте, которые одновременно имеют право на получение дополнительного вознаграждения на различных условиях, это дополнительное вознаграждение выплачивается в большем размере.

Таким образом, Порядок № 260, принятый во исполнение постановления КМУ № 168, также закрепляет дифференцированный подход к определению размера дополнительного вознаграждения в зависимости от характера и условий выполнения военнослужащим боевых (специальных) задач, в частности с учетом факта непосредственного участия в боевых действиях и пребывания в районах их ведения. Таким образом, как постановление КМУ № 168, так и Порядок № 260 последовательно проводят разграничение между общим выполнением задач в период военного положения и непосредственным участием в вооруженном конфликте, что имеет существенное значение для правовой оценки характера участия истца.

Материалами дела подтверждено, что истец выполнял задачи по наземной обороне морского порта Одессы «Одесский» в составе сводного отряда. Однако город Одесса не определялся приказами Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины как район ведения военных (боевых) действий. Факт введения военного положения на всей территории Украины не отождествляется с ведением боевых действий в каждом регионе.

Верховный Суд пришел к выводу, что судами предыдущих инстанций неправильно применены нормы материального права. Установленные обстоятельства (выполнение задач по охране объекта критической инфраструктуры вне районов ведения боевых действий) не соответствуют критериям пункта 19 части первой статьи 6 Закона № 3551-XII. Соответственно, у воинской части не возникла обязанность оформить и выдать справку по форме приложения 6, а отказ является правомерным.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с даты его принятия, является окончательным и не подлежит обжалованию.

