Пенсионер трижды судился с ПФУ: после выплаты 190 тысяч гривен он добился также компенсации за задержку

Пенсионер выиграл дела по пенсии, но был вынужден судиться снова — уже за компенсацию.

Седьмой апелляционный административный суд подтвердил: задержка выплаты пенсионных сумм, в том числе доначисленных по решению суда, является основанием для компенсации утраты части доходов. Соответствующая обязанность возлагается на орган, осуществляющий выплату, в частности на орган Пенсионного фонда.

Апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Обстоятельства дела №240/23881/25

Истец обжаловал бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно неначисления и невыплаты компенсации утраты части доходов.

Предпосылкой спора стали два предыдущих решения Житомирского окружного административного суда:

от 10 мая 2022 года — о перерасчете и выплате пенсии с 1 декабря 2019 года;

от 12 октября 2023 года — о начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии.

Во исполнение этих решений орган Пенсионного фонда осуществил перерасчет и определил задолженность по пенсионным выплатам (более 190 тыс. грн), однако компенсацию за нарушение сроков выплаты не начислил и не выплатил.

Истец обратился в суд с требованием признать такое бездействие противоправным и обязать ответчика провести начисление и выплату компенсации.

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Пенсионный фонд обжаловал это решение.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и изложил следующие правовые подходы.

Компенсация является обязательной в случае задержки доходов

Суд применил положения Закона Украины № 2050-III и Порядка № 159, согласно которым:

компенсация производится в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев;

к доходам относятся, в частности, пенсии и все предусмотренные к ним доплаты;

обязанность по компенсации возлагается на орган, осуществляющий соответствующие выплаты.

Основания возникновения задолженности значения не имеют

Суд отметил, что компенсация утраты части доходов начисляется независимо от порядка и оснований начисления дохода, подлежит выплате как в случае добровольного начисления, так и при исполнении судебного решения.

Таким образом, доначисленные по решению суда суммы пенсии являются доходом в понимании Закона № 2050-III, а их несвоевременная выплата является основанием для компенсации.

Отсутствие предварительного начисления не влияет на право

Суд отдельно подчеркнул: право на компенсацию не ставится в зависимость от того, были ли соответствующие суммы предварительно начислены, но не выплачены.

Юридически значимыми являются обстоятельства:

было ли нарушено сроки выплаты дохода;

когда фактически осуществлена выплата;

подтверждено ли право на соответствующий доход (в частности, судебным решением).

Компенсация имеет компенсаторный характер

Суд обратил внимание, что такая компенсация:

направлена на восстановление покупательной способности дохода;

обусловлена инфляционными процессами и ростом цен;

не является разовой выплатой в обычном понимании.

Расчет — компетенция органа, а не суда

Апелляционный суд подчеркнул, что исчисление суммы компенсации осуществляет соответствующий орган (в частности, Пенсионный фонд); суд не подменяет этот орган, а лишь проверяет законность его действий или бездействия.

Вывод суда

Коллегия судей пришла к выводу, что:

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области не осуществило начисление и выплату компенсации вопреки требованиям законодательства;

суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы материального и процессуального права;

доводы апелляционной жалобы не опровергают этих выводов.

В связи с этим апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию как дело незначительной сложности.

