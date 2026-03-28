Пенсионер трижды судился с ПФУ: после выплаты 190 тысяч гривен он добился также компенсации за задержку
Седьмой апелляционный административный суд подтвердил: задержка выплаты пенсионных сумм, в том числе доначисленных по решению суда, является основанием для компенсации утраты части доходов. Соответствующая обязанность возлагается на орган, осуществляющий выплату, в частности на орган Пенсионного фонда.
Апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
Обстоятельства дела №240/23881/25
Истец обжаловал бездействие Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно неначисления и невыплаты компенсации утраты части доходов.
Предпосылкой спора стали два предыдущих решения Житомирского окружного административного суда:
- от 10 мая 2022 года — о перерасчете и выплате пенсии с 1 декабря 2019 года;
- от 12 октября 2023 года — о начислении и выплате ежемесячной доплаты к пенсии.
Во исполнение этих решений орган Пенсионного фонда осуществил перерасчет и определил задолженность по пенсионным выплатам (более 190 тыс. грн), однако компенсацию за нарушение сроков выплаты не начислил и не выплатил.
Истец обратился в суд с требованием признать такое бездействие противоправным и обязать ответчика провести начисление и выплату компенсации.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Пенсионный фонд обжаловал это решение.
Оценка апелляционного суда
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и изложил следующие правовые подходы.
Компенсация является обязательной в случае задержки доходов
Суд применил положения Закона Украины № 2050-III и Порядка № 159, согласно которым:
- компенсация производится в случае задержки выплаты доходов на один и более календарных месяцев;
- к доходам относятся, в частности, пенсии и все предусмотренные к ним доплаты;
- обязанность по компенсации возлагается на орган, осуществляющий соответствующие выплаты.
Основания возникновения задолженности значения не имеют
Суд отметил, что компенсация утраты части доходов начисляется независимо от порядка и оснований начисления дохода, подлежит выплате как в случае добровольного начисления, так и при исполнении судебного решения.
Таким образом, доначисленные по решению суда суммы пенсии являются доходом в понимании Закона № 2050-III, а их несвоевременная выплата является основанием для компенсации.
Отсутствие предварительного начисления не влияет на право
Суд отдельно подчеркнул: право на компенсацию не ставится в зависимость от того, были ли соответствующие суммы предварительно начислены, но не выплачены.
Юридически значимыми являются обстоятельства:
- было ли нарушено сроки выплаты дохода;
- когда фактически осуществлена выплата;
- подтверждено ли право на соответствующий доход (в частности, судебным решением).
Компенсация имеет компенсаторный характер
Суд обратил внимание, что такая компенсация:
- направлена на восстановление покупательной способности дохода;
- обусловлена инфляционными процессами и ростом цен;
- не является разовой выплатой в обычном понимании.
Расчет — компетенция органа, а не суда
Апелляционный суд подчеркнул, что исчисление суммы компенсации осуществляет соответствующий орган (в частности, Пенсионный фонд); суд не подменяет этот орган, а лишь проверяет законность его действий или бездействия.
Вывод суда
Коллегия судей пришла к выводу, что:
- Главное управление Пенсионного фонда Украины в Житомирской области не осуществило начисление и выплату компенсации вопреки требованиям законодательства;
- суд первой инстанции правильно установил обстоятельства дела и применил нормы материального и процессуального права;
- доводы апелляционной жалобы не опровергают этих выводов.
В связи с этим апелляционную жалобу оставлено без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию как дело незначительной сложности.
