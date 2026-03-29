На Буковине мужчина отказался от мобилизации после ВЛК — апелляция назначила реальный срок

Черновицкий апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части освобождения от отбывания наказания с испытанием по делу об уклонении от мобилизации. Суд определил, что назначенное наказание в виде трех лет лишения свободы подлежит реальному отбыванию, поскольку оснований для применения условного наказания не было.

Обстоятельства дела №715/1600/25

Суды установили, что обвиняемый — военнообязанный — в период действия всеобщей мобилизации прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

15 марта 2024 года в помещении ТЦК в поселке Глубокая он категорически отказался от призыва на военную службу. Этот факт был зафиксирован актом отказа, который мужчина подписал лично. При этом он был надлежащим образом уведомлен об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации.

Глыбокский районный суд признал его виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время суд применил ст. 75 УК Украины и освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием сроком на один год.

Среди обстоятельств, которые учел суд первой инстанции, были отсутствие судимостей, положительная характеристика по месту жительства, а также религиозные убеждения обвиняемого. В частности, установлено, что он является служителем религиозной организации Свидетелей Иеговы в Украине и занимает соответствующую духовную должность.

Позиции сторон

Прокурор обжаловал приговор исключительно в части назначенного наказания. Он не ставил под сомнение доказанность вины или квалификацию действий, однако указывал, что освобождение от отбывания наказания является необоснованным.

По мнению стороны обвинения, суд первой инстанции не учел надлежащим образом условия военного положения, общественную значимость выполнения обязанности по защите государства и необходимость обеспечения превентивной цели наказания.

Защита возражала против апелляционной жалобы и настаивала, что суд первой инстанции надлежащим образом мотивировал возможность исправления обвиняемого без изоляции от общества, а доводы прокурора носят предположительный характер.

Оценка апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с доводами прокурора и пришел к выводу о неправильном применении судом первой инстанции закона Украины об уголовной ответственности.

Суд подчеркнул, что применение ст. 75 УК Украины является правом, а не обязанностью суда, и возможно только при наличии убедительных оснований для вывода о возможности исправления лица без отбывания наказания.

Коллегия судей отметила, что обстоятельства, на которые сослался районный суд — отсутствие судимостей, положительная характеристика и религиозные убеждения обвиняемого — могут учитываться при определении меры наказания, однако сами по себе не являются достаточными для освобождения от его отбывания.

Отдельно суд отметил, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации наказание за уклонение от призыва должно обеспечивать достижение его цели, определенной ст. 50 УК Украины, в частности предотвращение совершения аналогичных правонарушений другими лицами.

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции не привел достаточных и убедительных мотивов, которые бы подтверждали возможность исправления обвиняемого без реального отбывания наказания.

Что решил суд

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и:

отменил приговор суда первой инстанции в части применения ст. 75, 76 УК Украины;

оставил без изменений квалификацию действий и размер наказания;

определил, что наказание в виде трех лет лишения свободы подлежит реальному отбыванию.

Начало срока отбывания наказания будет исчисляться с момента задержания лица на исполнение приговора.

Приговор апелляционного суда вступил в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжалован в кассационном порядке в течение трех месяцев.

