Военнообязанный по религиозным убеждениям просил альтернативную службу — апелляция: такая замена не предусмотрена законом

Седьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым отказано в удовлетворении иска о признании противоправной бездеятельности органов власти в связи с нерассмотрением заявления о замене исполнения воинской обязанности альтернативной (невоенной) службой. Суд пришел к выводу: действующее законодательство не устанавливает порядка реализации такого права во время мобилизации, а следовательно отсутствуют основания считать действия ответчиков противоправными.

Обстоятельства дела №120/5670/25

Истец — военнообязанный, который принадлежит к религиозной организации, вероучение которой не допускает использования оружия. В январе 2025 года он обратился в районную военную администрацию с заявлением о замене исполнения воинской обязанности альтернативной службой во время мобилизации.

В ответе администрация указала, что законодательство предусматривает альтернативную службу как замену срочной (в настоящее время — базовой) военной службы в мирное время, однако не регулирует ее применение в условиях мобилизации. Аналогичное обращение в другой орган также не привело к принятию решения по существу.

Истец обжаловал такие действия как противоправную бездеятельность и просил обязать ответчиков рассмотреть его заявления с принятием решения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Доводы апелляционной жалобы

Апеллянт настаивал, что гарантированное статьей 35 Конституции Украины право на свободу мировоззрения и вероисповедания включает возможность замены исполнения воинской обязанности альтернативной службой и не было ограничено во время военного положения.

Правовая оценка апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и подробно обосновал их.

1. Альтернативная служба применяется к другому виду воинской обязанности

Суд подчеркнул, что в соответствии с Законом Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» такая служба является заменой прохождения срочной (базовой) военной службы.

Вместе с тем спорные правоотношения возникли в связи с мобилизацией, которая регулируется отдельным законодательством и не предусматривает аналогичного механизма.

2. Отсутствует нормативно определенный порядок во время мобилизации

Ни один закон или подзаконный акт не устанавливает процедуру замены исполнения воинской обязанности альтернативной службой в условиях военного положения.

Следовательно, хотя Конституция гарантирует свободу вероисповедания, реализация права на альтернативную службу возможна лишь в случаях и в порядке, прямо определенных законом.

3. Разграничение понятий «замена» и «направление»

Суд обратил внимание, что законодательство оперирует категорией направления на альтернативную службу для лиц, подлежащих призыву на срочную (базовую) службу.

Вместе с тем истец просил именно заменить воинскую обязанность во время мобилизации, что не предусмотрено правовыми нормами. Эти понятия не являются тождественными и имеют разные правовые последствия.

4. Заявление истца не соответствовало установленной процедуре

Поданное заявление не является заявлением о направлении на альтернативную службу в понимании Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе».

Следовательно, у ответчиков не возникла обязанность принимать решение, предусмотренное для такой процедуры. Органы власти правомерно рассмотрели обращение как обращение гражданина и предоставили разъяснения.

5. Отсутствие противоправной бездеятельности

Суд подчеркнул: бездеятельность является противоправной лишь при наличии обязанности совершить конкретные действия. В данном деле такой обязанности не существовало, поэтому отсутствуют основания для удовлетворения иска.

6. Баланс между свободой вероисповедания и обязанностью защиты государства

Суд подчеркнул, что свобода религии не является абсолютной и может быть ограничена в интересах государственной безопасности.

Сами по себе религиозные убеждения не освобождают от исполнения конституционной обязанности по защите государства во время мобилизации, если иное прямо не предусмотрено законом.

При этом суд учел практику Европейского суда по правам человека, которая допускает установление государством процедур и ограничений в отношении реализации права на отказ от военной службы по мотивам совести.

Вывод

Апелляционный суд пришел к выводу, что:

ответчики действовали в пределах предоставленных полномочий;

права истца в спорных правоотношениях не нарушены;

решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение — без изменений.

