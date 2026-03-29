В Харькове мужчина заявил о пытках и принудительном удержании в ТЦК, из-за чего у него случился приступ астмы – суд отказал в возбуждении производства

Следственный судья Немишлянского районного суда города Харькова отказал в возбуждении производства по заявлению о принятии мер реагирования в соответствии со статьей 206 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обстоятельства дела № 645/827/26

2 февраля 2026 года заявитель обратился в канцелярию Немышлянского районного суда города Харькова с заявлением, поданным в порядке статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В заявлении он просил следственного судью принять меры безопасности, учитывая положения статей 2, 20, 22 и других статей Закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», а также его медицинскую ситуацию.

Заявитель обосновывал заявление следующими фактами:

4 августа 2025 года он явился на судебные заседания к судье, где рассматривались его жалобы на действия, решения и бездействие дознавателей и прокурора Немишлянской окружной прокуратуры города Харькова. Эти жалобы касались уголовных производств, в которых заявитель фигурировал в качестве потерпевшего в связи с покушением на его убийство, повлекшим тяжкие последствия. В материалах этих дел содержались доказательства, связанные с покушением.

7 августа 2025 года возле кабинета другого судьи заявитель знакомился с материалами дел. Во время этого процесса один из следователей вел себя нервно, общался с неизвестным лицом в зеленой одежде, которое направляло на заявителя телефон для съемки. После ознакомления с материалами, когда заявитель собирал вещи, дознаватель спускался и выходил перед ним.

В коридоре дознаватель в адрес заявителя произносил оскорбительные фразы, которые тот расценил как угрозу, что он может перестать быть потерпевшим.

Выходя из здания суда, заявитель заметил большое скопление (около 20 человек) сотрудников полиции различных подразделений у центрального выхода. Когда он повернул направо в сторону Немышлянской окружной прокуратуры, чтобы исполнить судебные решения, полицейские направились за ним. Один из них крикнул: «Стойте!», после чего заявителя сразу окружили сотрудники полиции, без каких-либо объяснений применили физическую силу и силой затащили в автомобиль. При этом его начали избивать, сопровождая действия угрозами убийства и заявлениями о том, что с ним сделают, если он будет сопротивляться.

В автомобиле заявитель успел позвонить отцу и сообщить, что его похитили и везут в Индустриальный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Он также сообщил об обострении хронической астмы из-за побоев, что начинается приступ, и попросил вызвать скорую помощь. Заявитель указал, что его лишили свободы, насильно удерживали, подвергали пыткам и унижениям. В машине ему угрожали дальнейшим применением физической силы, оскорбляли и заявляли, что он якобы находится в розыске, хотя, по его словам, у него была отсрочка и инвалидность.

После доставки в ТЦК избиение продолжилось. Заявитель терял сознание, у него развился астматический статус, сатурация кислорода упала до критического уровня 70 %. Он просил вызвать скорую помощь, поскольку чувствовал, что умирает из-за нехватки кислорода и травм. Даже после предъявления пенсионного удостоверения (подтверждавшего инвалидность и отсрочку) избиение не прекратилось. Заявитель утверждал, что его телефон похитили, чтобы он не мог вызвать помощь. Избиение продолжалось в помещении, вероятно, без камер видеонаблюдения.

Медицинская помощь заявителю была оказана на втором этаже возле кабинета начальника ТЦК. Согласно карте выезда скорой медицинской помощи № 2167 и сопроводительным документам, у него были зафиксированы ушибы мягких тканей по всему телу, в частности травмы головы и виска, из-за которых он терял сознание, испытывал дезориентацию. Его подключили к кислородной маске с баллоном кислорода.

Заявитель связывал эти события с действиями следователя (который, по его мнению, координировал фиксацию) и утверждал, что его «заказали» сотрудники полиции (в частности, отделения полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 2 ГУНП в Харьковской области) с согласия руководства Немышлянской окружной прокуратуры. Он также указывал, что в материалах одного из дел имеется пометка об Индустриальном районном территориальном центре комплектования от 26 января 2025 года, к которым, кроме дознавателя, прокурора и судьи, никто не имел доступа. Кроме того, дознаватель якобы не возвращает оригиналы медицинских документов и не дает возможности сделать копии.

Заявитель подчеркивал, что, согласно выписке из Информационно-аналитической системы «Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости», он не находится в розыске. Он выражал опасения, что подобные незаконные действия со стороны полиции, дознавателей или сотрудников ТЦК могут повториться, поскольку сохраняется реальная угроза его жизни, здоровью, частной собственности и безопасности его семьи.

Заявитель просил суд принять соответствующие меры реагирования именно в порядке статьи 206 УПК Украины для восстановления нарушенных прав и обеспечения его безопасности.

Позиция следственного судьи

Следственный судья, изучив содержание заявления, пришел к выводу, что полномочия следственного судьи суда первой инстанции определены исключительно нормами Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с требованиями п. 18 ч. 1 ст. 3 УПК Украины следственный судья осуществляет судебный контроль за соблюдением прав, свобод и интересов лиц исключительно в рамках уголовного производства.

Уголовное производство — это досудебное расследование и судебное производство, процессуальные действия в связи с совершением деяния, предусмотренного законом Украины об уголовной ответственности.

Положениями ч. 3 ст. 26 УПК Украины предусмотрено, что следственный судья в уголовном производстве решает только те вопросы, которые вынесены на его рассмотрение сторонами и отнесены к его полномочиям УПК Украины.

Согласно ч. 1 ст. 206 УПК Украины каждый следственный судья, в пределах территориальной юрисдикции которого находится лицо, содержащееся под стражей, имеет право вынести постановление, которым обязать любой орган государственной власти или должностное лицо обеспечить соблюдение прав такого лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 206 УПК Украины следственный судья обязан освободить лишенное свободы лицо, если орган государственной власти или должностное лицо, под стражей которых содержится это лицо, не предоставит вступившее в законную силу судебное решение или не докажет наличие других правовых оснований для лишения лица свободы.

Содержание под стражей является исключительной и наиболее строгой мерой пресечения, связанной с лишением лица свободы, и заключается в принудительной изоляции подозреваемого или обвиняемого путем помещения его в учреждения предварительного заключения.

В соответствии со ст. 3 и ст. 4 Закона Украины «О предварительном заключении» основанием для предварительного заключения является мотивированное решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а учреждениями для содержания таких лиц являются следственные изоляторы, гауптвахты и изоляторы временного содержания.

Следовательно, в соответствии с ч. 1 ст. 206 УПК Украины следственный судья может обязать орган государственной власти или должностное лицо соблюдать права такого лица, если оно содержится под стражей в следственном изоляторе, гауптвахте или изоляторе временного содержания.

Как следует из содержания заявления, заявитель обратился к следственному судье с заявлением в порядке ст. 206 УПК Украины, в котором просит принять надлежащие меры безопасности по восстановлению нарушенных прав, поскольку был незаконно лишен свободы и насильно удерживался работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Из анализа ст. 206 УПК Украины можно сделать вывод, что следственный судья обеспечивает соблюдение прав лица, содержащегося под стражей органом государственной власти или должностным лицом, лишенного свободы в отсутствие вступившего в законную силу судебного решения или не освобожденного из-под стражи после внесения залога.

Глава 18 УПК Украины, ст. 206 УПК Украины регламентирует отношения во время досудебного расследования, а именно меры пресечения, задержание лица.

Таким образом, у следственного судьи отсутствуют полномочия, определенные УПК Украины, для выяснения оснований лишения свободы лица в других случаях, не связанных со сферой действия Уголовного процессуального закона, в частности не связанных с досудебным расследованием конкретного уголовного производства и рассмотрением в порядке ст. 206 УПК Украины жалобы, поданной не в рамках уголовного производства.

Исходя из обстоятельств жалобы и вышеуказанных правовых норм, следственный судья приходит к выводу, что задержание гражданина сотрудниками ТЦК и СП, принятие мер по его призыву по мобилизации на особый период и совершение действий, направленных на его отправку в соответствующую воинскую часть, не подлежит обжалованию в следственном суде, поскольку такие правоотношения урегулированы действующим законодательством о мобилизации и мобилизационной подготовке, а в случае, если такие действия имеют признаки уголовного правонарушения — соответствующими нормами Закона Украины «О Государственном бюро расследований» и ст. 214 УПК Украины.

При этом следственный судья обращает внимание заявителя на то, что в случае нарушения прав или интересов должностными лицами при осуществлении ими своих полномочий, связанных с мобилизацией, для судебной защиты он вправе обратиться с административным иском в компетентный административный суд, а в случае совершения в отношении него противоправных действий, содержащих признаки уголовных правонарушений, — в правоохранительный орган с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Позиция Верховного Суда

Следственный судья отметил, что изложенная правовая позиция согласуется с постановлением объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда от 27 мая 2019 года по делу № 766/22242/17.

В деле «Мельник против Украины» Европейский суд подчеркнул, что право на доступ к суду не является абсолютным, оно может быть ограничено, особенно в отношении условий приемлемости жалобы. Эти ограничения должны иметь законную цель и быть соразмерными между использованными средствами и достигнутыми целями.

Таким образом, у следственного судьи отсутствуют полномочия, определенные УПК Украины, для выяснения оснований лишения свободы лица в других случаях, не связанных со сферой действия Уголовного процессуального закона. Если лицо задержано или лишено свободы посторонними лицами без соответствующих правовых оснований, то имеет место совершение уголовного правонарушения, поэтому заинтересованные лица имеют право подать жалобу или заявление в соответствующие правоохранительные органы.

Положениями УПК Украины не урегулированы вопросы, касающиеся отказа в возбуждении производства по жалобе, поданной в порядке ст. 206 УПК Украины, а также действия лиц, не являющихся сотрудниками органа досудебного расследования, следствия или прокуратуры.

Согласно ч. 6 ст. 9 УПК Украины в случаях, когда положения настоящего Кодекса не регулируют или неоднозначно регулируют вопросы уголовного производства, применяются общие принципы уголовного производства, определенные частью первой статьи 7 настоящего Кодекса.

Так, ч. 4 ст. 304 УПК Украины предусматривает, что следственный судья, суд отказывает в открытии производства только в случае, если жалоба подана на решение, действие или бездействие следователя, дознавателя, прокурора, которое не подлежит обжалованию.

Учитывая изложенное, следственный судья считает, что имеются правовые основания для отказа в открытии производства по поданному заявлению.

Решение суда

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 8, 9, 206, 304, 309 УПК Украины, следственный судья постановил:

В открытии производства по заявлению о принятии мер реагирования в порядке ст. 206 УПК Украины — отказать.

Постановление может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в Харьковский апелляционный суд в течение пяти дней со дня его оглашения. Если постановление следственного судьи было вынесено без вызова лица, которое его обжалует, то срок апелляционного обжалования для такого лица исчисляется со дня получения им копии судебного решения.

