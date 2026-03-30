Верховный Суд: наследство включает только принадлежащие наследодателю права — имущество без права собственности не наследуется

Верховный Суд рассмотрел в кассационном порядке дело по иску о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию и истребовании квартиры.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощённого искового производства кассационную жалобу на судебные решения по делу № 754/17144/24 о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию и истребовании квартиры из чужого незаконного владения. Спор касался правомерности приобретения права собственности на объект недвижимости, который, по утверждению истца, оставался в коммунальной собственности территориальной общины города Киева.

Обстоятельства дела

В декабре 2024 года руководитель окружной прокуратуры обратился в суд в интересах государства в лице Киевского городского совета с иском о признании недействительным свидетельства о праве на наследство по завещанию и истребовании квартиры.

Обосновывая иск, прокурор указал, что ещё в 1967 году спорная квартира была предоставлена в пользование семье на основании ордера. В 2005 году распоряжением органа приватизации эта квартира была передана в частную собственность другому лицу, однако в 2012 году судебным решением соответствующее распоряжение было отменено, а свидетельство о праве собственности признано недействительным. Указанное решение вступило в законную силу и не было обжаловано.

После этого никаких новых решений о приватизации спорного жилья не принималось, а свидетельство о праве собственности не выдавалось. Лица, проживавшие в квартире, при жизни не реализовали право на её приватизацию.

В дальнейшем квартира была отнесена к служебному жилищному фонду на основании распоряжения районной государственной администрации, предоставлена в пользование работнику коммунального предприятия по ордеру с последующей регистрацией места проживания его семьи.

Вместе с тем в мае 2023 года частным нотариусом было зарегистрировано право собственности на эту квартиру за ответчиком на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию. При этом наследодатель, от которого ответчик якобы унаследовал квартиру, на момент открытия наследства не являлся её собственником, поскольку его право собственности было отменено ещё в 2012 году.

Прокурор указывал, что при таких обстоятельствах спорная квартира не могла входить в состав наследства, а следовательно, свидетельство о праве на наследство является незаконным, а квартира подлежит возвращению в коммунальную собственность.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, иск удовлетворил в полном объёме.

Суды исходили из того, что после отмены распоряжения о приватизации и признания недействительным свидетельства о праве собственности право коммунальной собственности на спорную квартиру не прекратилось и не перешло к физическому лицу. Следовательно, наследодатель не имел права собственности на квартиру и не мог распоряжаться ею путём завещания.

В связи с этим суды пришли к выводу о наличии оснований для признания недействительным свидетельства о праве на наследство в соответствии со статьёй 1301 Гражданского кодекса Украины.

Также суды отметили, что государственная регистрация права собственности за ответчиком нарушает права территориальной общины, а потому надлежащим способом защиты является истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) в соответствии со статьёй 388 Гражданского кодекса Украины.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы, пришёл к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения.

Верховный Суд также отказал в восстановлении срока на подачу отзыва на кассационную жалобу и оставил его без рассмотрения.Суд отметил, что пересмотр дела в кассационном порядке осуществляется исключительно в пределах доводов кассационной жалобы и не предусматривает переоценки доказательств или установления новых обстоятельств.

Анализируя спорные правоотношения, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что после отмены решения о приватизации и признания недействительным свидетельства о праве собственности право коммунальной собственности на квартиру не прекратилось. Отсутствие у наследодателя права собственности на имущество исключает возможность включения этого имущества в состав наследства.

Суд подчеркнул, что завещание как односторонняя сделка может охватывать лишь те права, которые принадлежат лицу на момент открытия наследства. Отсутствие права собственности у завещателя означает отсутствие правовых последствий такого распоряжения в отношении соответствующего имущества.

Верховный Суд также подтвердил, что требование о признании свидетельства о праве на наследство недействительным является самостоятельным способом защиты, предусмотренным законом, и может быть заявлено любым лицом, чьи права нарушены.

Что касается истребования имущества, суд указал, что ответчик приобрёл квартиру по безвозмездной сделке от лица, которое не имело права её отчуждать. В таком случае собственник имеет право истребовать имущество независимо от добросовестности приобретателя. Подлежат применению положения статей 387 и 388 Гражданского кодекса Украины.

Суд подчеркнул, что в соответствии с устоявшейся практикой Верховного Суда государственная регистрация права собственности не является безусловным подтверждением существования такого права, а лишь создаёт опровержимую презумпцию.

Доводы кассационной жалобы относительно правомерности приобретения права собственности, необходимости применения иных способов защиты, а также полномочий прокурора были признаны необоснованными. Верховный Суд установил, что прокурор действовал в пределах предоставленных законом полномочий, поскольку имел место публичный интерес в возвращении имущества в коммунальную собственность, а орган местного самоуправления не принял мер защиты и обратился в прокуратуру с соответствующей просьбой о представительстве интересов.

Аргументы заявителя фактически сводились к переоценке доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

По результатам рассмотрения Верховный Суд пришёл к выводу, что судебные решения приняты с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем оставил их без изменений, а кассационную жалобу — без удовлетворения. Исполнение решения суда первой инстанции восстановить.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

