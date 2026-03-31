В Днепре перед судом предстала женщина, публиковавшая маршруты ТЦК в сообществе «Где повестки»

Публикации содержали не только точные координаты и места пребывания военнослужащих ТЦК и данные о времени проведения мобилизационных мероприятий, но и дополнительные детали — в частности описание транспорта, на котором они прибывали.

Фото: lb.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепре Амур-Нижнеднепровский районный суд города признал женщину виновной в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины во время мобилизации. Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК.

Отмечается, что уроженка города Бурынь Сумской области, проживая в Днепре, целенаправленно распространяла информацию о местах и времени работы военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«Для этого женщина добровольно присоединилась к каналу «Где повестки Днепр?» и связанной с ним группе в мессенджере Telegram. Эти информационные ресурсы были специально созданы для информирования о месте и времени проведения мобилизационных мероприятий в городе Днепр.

Используя собственный аккаунт в приложении и мобильный телефон Apple iPhone 14, она систематически распространяла информацию о местах пребывания военнослужащих ТЦК и СП в разных районах Днепра», — говорится в сообщении.

Публикации содержали не только точные координаты и места пребывания военнослужащих ТЦК и СП и данные о времени проведения мобилизационных мероприятий, но и дополнительные детали — в частности описание транспорта, на котором они прибывали.

В частности, 2 октября 2024 года женщина сообщила о пребывании военных возле магазина «АТБ» на проспекте Александра Поля в Центральном районе города Днепра. 22 октября — об их присутствии возле магазина «АТБ» на улице Ивана Нечуя-Левицкого в Амур-Нижнеднепровском районе.

24 октября жительница Днепра передала информацию о мобилизационных мероприятиях на улице Журналистов в Индустриальном районе города. 5 ноября 2024 года женщина снова опубликовала сообщение — на этот раз о пребывании военнослужащих в районе магазина VARUS в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепра.

В каждом случае подписчица канала «Где повестки Днепр?» и связанной с ним группы в мессенджере Telegram действовала с использованием того же мобильного устройства и аккаунта.

Распространенная ею информация оперативно появлялась в чате и соответствовала фактическому местонахождению военных. Эти данные были доступны широкому кругу участников и позволяли другим лицам избегать проверок документов и вручения повесток.

«Целью женщины было именно информировать военнообязанных граждан Украины о проведении мобилизационных мероприятий, чтобы позволить им избегать мобилизации и выполнения воинского долга в условиях военного положения.

Гражданка Украины действовала без какого-либо принуждения, добровольно и по собственной инициативе, а также полностью осознавала характер своих действий и возможные последствия для обороноспособности государства.

Сообщения женщины позволяли третьим лицам — участникам канала и их знакомым — избегать мест пребывания военнослужащих ТЦК и СП в Днепре и уклоняться от выполнения гражданского долга по защите независимости, территориальной целостности и безопасности Украины», — заявили в центре комплектования.

В ТЦК отметили, что это создавало препятствия для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, осложняло проведение мобилизационных мероприятий и негативно влияло на эффективность деятельности и имидж военнослужащих ТЦК и СП в условиях военного положения.

«Не останавливало автора публикаций также то, что большинство военнослужащих ТЦК и СП являются участниками боевых действий, получили ранения и контузии на передовой, но продолжили служить украинскому народу в тылу.

Жительница Днепра действовала не только против военнослужащих ТЦК и СП, но и против Вооруженных Сил Украины, Сил обороны Украины в целом, государства Украины и украинского народа.

Противоправные действия гражданки Украины фактически играли на пользу российской оккупационной армии. Однако, полностью осознавая это, женщина все равно продолжала неоднократно совершать их, опубликовав как минимум четыре сообщения.

Суд признал женщину виновной в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Согласно статье Уголовного кодекса Украины это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Суд назначил гражданке Украины наказание в виде 5 лет лишения свободы. Женщина полностью признала свою вину, подтвердила, что понимает характер обвинения и согласилась на соглашение об освобождении от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 1 год.

На осужденную возложены обязанности периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Кроме того, мобильный телефон, использовавшийся для совершения правонарушения, конфискован в доход государства, а с женщины взыскано 13 816,70 грн расходов на проведение судебной экспертизы», — добавили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.