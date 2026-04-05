Военнообязанному, ухаживающему за отцом-инвалидом, отказали в отсрочке — какое решение принял суд

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнообязанного об отсрочке от призыва по семейным обстоятельствам.

Харьковский окружной административный суд решением от 23 марта 2026 года по делу № 520/698/26 частично удовлетворил административный иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки (третье лицо – другая воинская часть) о признании противоправных бездействий и действий, обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела № 520/698/26

Военнообязанный обратился в суд с требованиями:

признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по отказу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;

признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключающееся в неоформлении отсрочки при наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки оформить отсрочку от призыва на основании пункта 13 части первой статьи 23 указанного Закона.

Иск мотивирован тем, что истец имеет право на отсрочку как лицо, у которого один из родителей имеет инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанными в соответствии с законом содержать такое лицо с инвалидностью.

Истец подал заявление о предоставлении отсрочки с приложенными документами: справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии, заключением врачебно-консультативной комиссии, свидетельством о рождении ребенка, свидетельством о смерти.

Протоколом № 41 заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период от 14 ноября 2025 года истцу отказано в предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с тем, что не представлены документы, подтверждающие отсутствие других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязанными содержать лицо с инвалидностью I или II группы.

Уведомлением № 1338 от 14 ноября 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки подтвердил отказ и указал, что истец подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период на общих основаниях.

Решение суда

Суд удовлетворил иск частично:

признал противоправным и отменил протокол заседания комиссии № 41 от 14 ноября 2025 года в части отказа истцу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;

обязал ТЦК комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», с учетом выводов суда;

отказал в удовлетворении иска в остальной части требований (признание противоправными действий и бездействия, обязательство оформить отсрочку).

Суд установил, что истец состоит на воинском учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

При рассмотрении заявления комиссия и территориальный центр комплектования и социальной поддержки не использовали полномочия, предусмотренные пунктом 58-1 постановления Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, относительно проверки сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и других информационных системах.

В обжалуемом решении не указано, какие именно документы должен был представить истец для подтверждения отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанными в соответствии с законом содержать лицо с инвалидностью I или II группы, что нарушает принцип правовой определенности.

Суд пришел к выводу, что решение комиссии является противоправным, поскольку ответчик действовал не в порядке, установленном законом, и не использовал предоставленные полномочия для проверки обстоятельств.

Признание противоправными бездействия и действий не требуется для эффективного восстановления прав истца, поэтому в этой части исковых требований отказано.

Для эффективной защиты прав истца суд вышел за пределы исковых требований и обязал повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда.

Взыскано с территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца уплаченный судебный сбор в сумме 968 грн 96 коп.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня оглашения решения. Если в судебном заседании были оглашены только вступительная и резолютивная части решения суда, или при рассмотрении дела в порядке письменного производства, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства либо принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

