Военнообязанному, ухаживающему за отцом-инвалидом, отказали в отсрочке — какое решение принял суд

12:23, 5 апреля 2026
Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил иск военнообязанного об отсрочке от призыва по семейным обстоятельствам.
Военнообязанному, ухаживающему за отцом-инвалидом, отказали в отсрочке — какое решение принял суд
Харьковский окружной административный суд решением от 23 марта 2026 года по делу № 520/698/26 частично удовлетворил административный иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки (третье лицо – другая воинская часть) о признании противоправных бездействий и действий, обязательстве совершить определенные действия.

Обстоятельства дела № 520/698/26

Военнообязанный обратился в суд с требованиями:

  • признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по отказу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации;
  • признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и социальной поддержки, заключающееся в неоформлении отсрочки при наличии оснований, предусмотренных пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;
  • обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки оформить отсрочку от призыва на основании пункта 13 части первой статьи 23 указанного Закона.

Иск мотивирован тем, что истец имеет право на отсрочку как лицо, у которого один из родителей имеет инвалидность I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанными в соответствии с законом содержать такое лицо с инвалидностью.

Истец подал заявление о предоставлении отсрочки с приложенными документами: справкой к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии, заключением врачебно-консультативной комиссии, свидетельством о рождении ребенка, свидетельством о смерти.

Протоколом № 41 заседания комиссии по рассмотрению вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период от 14 ноября 2025 года истцу отказано в предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с тем, что не представлены документы, подтверждающие отсутствие других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязанными содержать лицо с инвалидностью I или II группы.

Уведомлением № 1338 от 14 ноября 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки подтвердил отказ и указал, что истец подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период на общих основаниях.

Решение суда

Суд удовлетворил иск частично:

  • признал противоправным и отменил протокол заседания комиссии № 41 от 14 ноября 2025 года в части отказа истцу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период в соответствии с пунктом 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации»;
  • обязал ТЦК комплектования и социальной поддержки повторно рассмотреть заявление истца о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», с учетом выводов суда;
  • отказал в удовлетворении иска в остальной части требований (признание противоправными действий и бездействия, обязательство оформить отсрочку).

Суд установил, что истец состоит на воинском учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

При рассмотрении заявления комиссия и территориальный центр комплектования и социальной поддержки не использовали полномочия, предусмотренные пунктом 58-1 постановления Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, относительно проверки сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и других информационных системах.

В обжалуемом решении не указано, какие именно документы должен был представить истец для подтверждения отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанными в соответствии с законом содержать лицо с инвалидностью I или II группы, что нарушает принцип правовой определенности.

Суд пришел к выводу, что решение комиссии является противоправным, поскольку ответчик действовал не в порядке, установленном законом, и не использовал предоставленные полномочия для проверки обстоятельств.

Признание противоправными бездействия и действий не требуется для эффективного восстановления прав истца, поэтому в этой части исковых требований отказано.

Для эффективной защиты прав истца суд вышел за пределы исковых требований и обязал повторно рассмотреть заявление с учетом выводов суда.

Взыскано с территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца уплаченный судебный сбор в сумме 968 грн 96 коп.

Решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня оглашения решения. Если в судебном заседании были оглашены только вступительная и резолютивная части решения суда, или при рассмотрении дела в порядке письменного производства, указанный срок исчисляется со дня составления полного судебного решения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства либо принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

суд Харьков ТЦК отсрочка военнообязанный инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

