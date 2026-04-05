Увольнение без медицинского заключения о непригодности работника является незаконным — КГС ВС

КГС ВС также подчеркнул, что признание увольнения работника незаконным не является основанием для взыскания среднего заработка за период вынужденного прогула, если работник был законно отстранен от работы без сохранения заработной платы на момент увольнения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Увольнение работника по п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины является незаконным, если работодатель не предоставил медицинского заключения о невозможности выполнения работником должностных обязанностей по состоянию здоровья. Отстранение от работы из-за непредоставления результатов медосмотра не освобождает работодателя от обязанности документально подтвердить несоответствие работника занимаемой должности перед увольнением. Признание увольнения работника незаконным не является основанием для взыскания среднего заработка за период вынужденного прогула, если работник был законно отстранен от работы без сохранения заработной платы на момент увольнения.

18 февраля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу АО «НАЭК «Энергоатом» в лице филиала «ОП «ХАЭС» по делу по иску ОСОБА_1 к ГП «НАЭК «Энергоатом» в лице филиала «ОП «ХАЭС», правопреемником которого является АО «НАЭК «Энергоатом» в лице филиала «ОП «ХАЭС», третье лицо — КНП НМР «СМЧ г. Нетешин», о признании незаконным и отмене приказа об отстранении от работы и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

В обоснование заявленных требований истец указывал, что в октябре 2023 года он прошел медицинский осмотр без выявления противопоказаний к работе, однако врач-психиатр отказалась выдать заключение о состоянии его здоровья. Ответчик, учитывая уклонение истца от прохождения внеочередного медицинского осмотра, отстранил его от работы и обязал до 15.12.2023 предоставить заключение комиссии о пригодности для работы по профессии. 19.12.2023 истец был уволен. Приказ об увольнении не содержит подтверждения невозможности выполнения истцом его трудовых обязанностей вследствие состояния здоровья или наличия противопоказаний к продолжению трудовой деятельности.

Кроме того, ответчик, считая, что он не может выполнять работу по занимаемой должности, не предложил другой работы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что требования ответчика о предоставлении истцом заключения комиссии о прохождении внеочередного медицинского осмотра, с учетом предыдущего заявления истца об ухудшении здоровья, характера и условий его труда, являются обоснованными. При отсутствии соответствующего медицинского заключения ответчик законно принял оспариваемые приказы.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое решение, которым иск удовлетворил частично, указывая на то, что действия работодателя по отстранению истца от работы соответствуют требованиям закона, однако материалы дела не содержат заключения о невозможности выполнения истцом своих должностных обязанностей по состоянию здоровья, а потому его увольнение с работы на основании п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины является незаконным.

Верховный Суд постановление апелляционного суда в части удовлетворенных исковых требований о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула отменил, оставил в силе в этой части решение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда в части удовлетворенных исковых требований о признании незаконным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе оставил без изменений, поскольку истец был уволен с работы в связи с несоответствием выполняемой работе вследствие состояния здоровья, однако доказательства невозможности выполнения истцом своих должностных обязанностей по состоянию здоровья материалы дела не содержат.

Факт незавершения истцом медицинского осмотра не является тождественным факту несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья.

В этом деле установлено, что обязанность работника проходить медицинский осмотр предусмотрена как Положением о медицинском осмотре персонала «ОП «ХАЭС», так и Коллективным договором, однако сведений о привлечении его к дисциплинарной ответственности за игнорирование приказов работодателя и уклонение от медицинского осмотра нет.

При отсутствии оснований для признания незаконным приказа об отстранении от работы правильным является вывод об отказе во взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Во время отстранения работник временно освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей, и заработная плата работнику в этот период не выплачивается.

Верховный Суд пришел к выводу, что независимо от того, что увольнение ОСОБА_1 по п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ Украины признано незаконным, истец не получал заработную плату из-за отстранения от работы, законность которого была подтверждена судами предыдущих инстанций, а потому взыскание апелляционным судом в пользу работника среднего заработка за этот период является ошибочным.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 18 февраля 2026 года по делу № 679/1660/23 (производство № 61-1439св25) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.