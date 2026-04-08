Выморочное наследство: суд установил наличие наследницы и отменил решение о передаче имущества в коммунальную собственность

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, признал наследство выморочным и передал принадлежащую умершему квартиру в собственность Черновицкой городской территориальной громады, однако апелляционный суд отменил это решение.

Фото: mi100.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В июне 2025 года Черновицкий городской совет обратился в Шевченковский районный суд г. Черновцы с заявлением о признании наследства выморочным. Основанием послужило то, что после смерти мужчины прошло более одного года, его имущество не было принято в установленные сроки, по данным нотариуса наследники не выявлены, а на момент смерти наследодателя в квартире, владельцем которой он был, зарегистрированных лиц не было. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, признал наследство выморочным и передал принадлежащую умершему квартиру в собственность Черновицкой городской территориальной громады.

Жена умершего, которая не принимала участия в деле в связи с его рассмотрением в порядке отдельного производства, подала апелляционную жалобу. Она утверждала, что проживала в спорной квартире до и после смерти мужа и считала, что совершила необходимые действия для фактического принятия наследства. В подтверждение своего статуса наследницы первой очереди она предоставила свидетельство о браке, заключенном в 2007 году. Просила отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявления Черновицкого городского совета.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение местного суда.

Частью 1 статьи 1277 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что одним из условий приобретения территориальной громадой права собственности на наследственное имущество является отсутствие наследников по завещанию и по закону, их отстранение от права на наследование, непринятие ими наследства, а также отказ от его принятия. Следовательно, закон возлагает на суд в отдельном производстве активную роль — он обязан принимать меры для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела.

Во время апелляционного рассмотрения дела коллегия судей установила, что апеллянтка является женой умершего и наследницей после смерти своего мужа, которому на праве собственности принадлежала спорная квартира.

Апелляционный суд также отметил, что в соответствии со статьей 337 ГПК Украины дело о признании наследства выморочным рассматривается судом с обязательным участием заявителя, обязательным уведомлением всех заинтересованных лиц и привлечением к участию в деле органов местного самоуправления по месту открытия наследства и (или) по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Учитывая наличие спора с наследницей первой очереди относительно принятия/непринятия наследства, апелляционный суд признал решение суда первой инстанции преждевременным и, руководствуясь частью 6 статьи 294 ГПК Украины, разъяснил заявителю право обратиться в суд с соответствующим иском на общих основаниях.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу жены умершего, отменил решение Шевченковского районного суда г. Черновцы и оставил заявление Черновицкого городского совета без рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.