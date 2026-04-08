Апелляционный суд применил предупреждение как альтернативу лишению родительских прав: детали дела

Херсонский апелляционный суд отказал в лишении родительских прав и ограничился предупреждением матери, изменив решение первой инстанции.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу № 954/206/25 по иску о лишении родительских прав, в рамках которой проверял законность и обоснованность решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела и позиция суда первой инстанции

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу о лишении родительских прав свидетельствует о последовательном применении судами принципа приоритета наилучших интересов ребенка, а также соблюдении высоких стандартов доказывания, характерных для споров данной категории.

Истец обосновывал свои требования тем, что мать фактически самоустранилась от выполнения родительских обязанностей, не принимает участия в воспитании ребенка, не поддерживает с ним надлежащей связи и не обеспечивает его материально. В то же время суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии достаточных и надлежащих доказательств, подтверждающих сознательное и виновное уклонение ответчицы от выполнения родительских обязанностей, в связи с чем отказал в удовлетворении иска.

Правовые выводы апелляционного суда

Пересматривая дело в соответствии со статьей 367 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами. Суд подчеркнул, что согласно части третьей статьи 51 Конституции Украины, статьям 7, 155 Семейного кодекса Украины, а также положениям статей 3, 9, 18 Конвенции о правах ребенка, первоочередное внимание должно уделяться наилучшим интересам ребенка, в частности сохранению его связей с родителями при отсутствии исключительных обстоятельств.

Применяя статью 164 Семейного кодекса Украины, апелляционный суд отметил, что лишение родительских прав возможно лишь при наличии виновного, сознательного и длительного поведения родителей, направленного на уклонение от выполнения обязанностей. Сам по себе факт отсутствия активного участия в воспитании либо проживания отдельно не является достаточным. Представленные доказательства свидетельствуют об ограниченном участии матери в жизни ребенка, однако не подтверждают умышленного пренебрежения обязанностями или наличия угрозы для ребенка.

Коллегия судей также учла практику Европейского суда по правам человека, в частности решения по делам «Хант против Украины», «Мамчур против Украины» и «Савины против Украины», согласно которым вмешательство в семейные отношения должно быть пропорциональным, а разрыв семейных связей допускается лишь в исключительных случаях. Обязанность доказывания соответствующих обстоятельств, согласно статье 81 ГПК Украины, возлагается на истца, который в данном деле не доказал наличие необходимых оснований.

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, учитывая установленные обстоятельства, применил менее строгую меру воздействия — дополнил решение предупреждением ответчицы о необходимости изменить отношение к выполнению родительских обязанностей. Такой подход согласуется со статьей 166 Семейного кодекса Украины и правовыми выводами Верховного Суда, например, в деле № 645/1592/24, относительно исключительного характера лишения родительских прав.

Таким образом, постановлением Херсонского апелляционного суда от 17.03.2026 апелляционная жалоба удовлетворена частично, решение Нововоронцовского районного суда Херсонской области от 12.12.2025 изменено путем дополнения его резолютивной части предупреждением ответчицы о необходимости изменить отношение к своим обязанностям по воспитанию сына, а в остальной части — оставлено без изменений.

