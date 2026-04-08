Решения в отношении непривлеченных лиц отменяются независимо от доводов кассации — Большая Палата

Решение о правах лиц, не привлеченных к участию в деле, кассационный суд отменяет независимо от доводов кассационной жалобы, а также независимо от обращения таких лиц с кассационной жалобой.

Полномочие отменить судебное решение с направлением дела на новое рассмотрение, если суд нижестоящей инстанции принял решение о правах, интересах и (или) обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле (п. 8 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины), суд кассационной инстанции осуществляет независимо от требований и доводов кассационной жалобы, а также независимо от того, обратились ли с кассационной жалобой лица, о правах, интересах и (или) обязанностях которых суд нижестоящей инстанции принял решение.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

Обстоятельства дела №922/5241/21

В этом деле прокурор обратился с иском об отмене решения городского совета, признании недействительным договора купли-продажи и истребовании имущества у конечного приобретателя. Иск прокурора обоснован, в частности, тем, что решение городского совета не отражает волю территориальной громады как собственника имущества, а также нарушением процедуры приватизации.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд это решение отменил и принял новое — об удовлетворении иска в части истребования имущества в пользу территориальной громады.

Выводы Большой Палаты

Рассматривая кассационную жалобу, Большая Палата Верховного Суда прежде всего исследовала вопрос о том, что такое решение суда о правах, интересах и (или) обязанностях лица (п. 8 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины), и обратила внимание, что принятие такого решения в отношении лиц, не привлеченных к участию в деле, нарушает не только их материальные права, но и фундаментальные процессуальные гарантии справедливого судебного разбирательства (п. 1 ст. 6 Конвенции). Такое нарушение представляет собой существенный «дефект правосудия», исправление которого законодатель допускает через установление исключения из принципа окончательности судебного решения.

С учетом публичной значимости этой гарантии полномочие отменить решение на основании п. 8 ч. 1 ст. 310 ХПК Украины суд кассационной инстанции осуществляет независимо от требований и доводов кассационной жалобы, а также независимо от того, обратилась ли с жалобой сама непривлеченная к делу особа. Такой подход, применяемый ex officio, призван не допустить направления обязательного к исполнению присуждения, содержащегося в резолютивной части решения, против лица, которое не участвовало в деле.

В то же время Большая Палата Верховного Суда отметила, что процессуальный закон определяет основания для полного или частичного отмены решений, и если судебное решение лишь частично принято о правах, интересах и (или) обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, — оно подлежит отмене с направлением на новое рассмотрение именно в этой отделимой части, при условии, что выводы в ней не являются неотъемлемой частью выводов в другой части решения.

Большая Палата Верховного Суда в этом деле также исследовала другие вопросы.

Первым таким вопросом стало выяснение статуса прокурора, и по результатам его рассмотрения Большая Палата пришла к выводу, что если прокурор защищает исключительно интересы территориальной громады, то она в лице соответствующего органа местного самоуправления является истцом по такому иску, даже если, по утверждению прокурора, именно вследствие незаконных действий (решения, сделки) этого органа нарушены интересы громады.

Решая вопрос об эффективности способов защиты, а именно относительно необходимости оспаривания сделки об отчуждении имущества ее стороной как основания требовать возврата имущества, Большая Палата пришла к выводу, что в случае, когда имущество, отчужденное по сделке, пытается вернуть себе сторона этой сделки, она должна иметь основания действовать вопреки собственному волеизъявлению, воплощенному в этой сделке, то есть должны быть основания для признания сделки недействительной, и она должна быть признана судом недействительной. В то же время, если собственник добивается в суде возврата ему имущества, которое выбыло из его владения помимо его воли и стало предметом сделок об отчуждении, стороной которых он не был, надлежащим способом защиты является исключительно истребование этого имущества.

В аспекте оценки добросовестности приобретателя имущества Большая Палата обратила внимание на то, что факторы, с которыми закон (ст. 388 ГК Украины) связывает возможность виндикации имущества, — это добросовестность (недобросовестность) приобретателя имущества и наличие обстоятельств, при которых истребование возможно также у добросовестного приобретателя. Каждый из этих факторов исследуется последовательно в отношении каждого приобретателя в цепочке приобретателей, если о наличии соответствующих обстоятельств утверждает сторона, несущая бремя их доказывания. То есть если имущество было приобретено добросовестным приобретателем по возмездной сделке и в соответствии с положениями ст. 388 ГК Украины не могло быть истребовано у этого лица собственником, то дальнейшее распоряжение этим лицом имуществом (в том числе его отчуждение по безвозмездной сделке) не создает основания для истребования у нового приобретателя.

В этом деле Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что апелляционный суд не принимал решения о правах, интересах и (или) обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, что было бы безусловным основанием для его отмены, однако признала ошибочными выводы апелляционного суда о ненадлежащем способе защиты в виде признания недействительным договора купли-продажи и установила использование апелляционным судом недопустимых доказательств для установления обстоятельств, имеющих существенное значение, а именно недобросовестности приобретателей спорного имущества.

С учетом изложенного Большая Палата Верховного Суда отменила постановление апелляционного суда в части разрешения исковых требований о признании недействительным договора купли-продажи и об истребовании имущества, направив дело в этой части на новое рассмотрение в апелляционный суд.

