Отсутствие подписи судьи в полном решении не является основанием для отмены, если сокращенное решение подписано всем составом суда — БП ВС

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело о последствиях отсутствия подписи одного из судей в полном тексте судебного решения в связи с его смертью после провозглашения сокращенного решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При наличии сокращенного судебного решения, подписанного всем составом суда, отсутствие подписи судьи в полном тексте судебного решения (подписанном другими судьями коллегии, составляющими большинство от состава суда) не является безусловным основанием для отмены судебного решения в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины (а также аналогичных положений КАС Украины и ХПК Украины), если это обусловлено объективными, непреодолимыми причинами, возникшими после провозглашения сокращенного судебного решения (например, смертью судьи).

К такому выводу пришла Великая Палата Верховного Суда по делу № 946/3565/24.

В данном деле лицо (не в пользу которого был выдан судебный приказ) подало заявление об отмене судебного приказа о взыскании с должника алиментов на содержание двух детей в размере 1/3 его заработка, обоснованное нарушением прав общих детей заявителя и должника, интересы которых не были учтены при определении размера алиментов.

Суд первой инстанции возвратил заявление без рассмотрения. Апелляционный суд оставил это решение без изменений. Кассационная жалоба мотивирована тем, что полный текст постановления апелляционного суда не был подписан одним из трех судей, входивших в состав коллегии, в связи с его смертью, что, согласно п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины, является основанием для отмены постановления.

Рассматривая это дело, ВП ВС отметила, что наличие такого императивного основания для отмены судебного решения, как отсутствие на нем подписи судьи, связано с необходимостью устранения любых сомнений относительно состава суда и подлинного (действительного) содержания решения. Вместе с тем легитимность судебного решения и состава суда не вызывает сомнений в том случае, если сокращенное решение было подписано и провозглашено всем составом суда, а полный текст подписан двумя судьями в связи со смертью одного из членов коллегии.

Великая Палата Верховного Суда обратила внимание, что ГПК Украины (так же как КАС Украины и ХПК Украины) содержит правила, позволяющие суду по результатам рассмотрения как сразу принять полное судебное решение, так и ограничиться составлением вводной и резолютивной частей решения (сокращенное решение), которое должно быть подписано всем составом суда, приобщено к делу и провозглашено в судебном заседании (ч. 6 ст. 259 ГПК Украины).

В то же время, согласно ч. 5 ст. 268 ГПК Украины, датой принятия решения является дата его провозглашения (независимо от того, какое решение провозглашено — полное или сокращенное).

С учетом изложенного БП ВС указала, что сокращенное судебное решение также является судебным актом, фиксирующим результат рассмотрения судом дела, и хотя составление полного текста имеет существенное значение для понимания мотивов суда и реализации права на обжалование, его изготовление является лишь стадией письменного оформления уже принятого решения, а не повторным актом волеизъявления суда.

Таким образом, БП ВС пришла к выводу, что п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины не применяется, если в полном решении отсутствует подпись судьи, который умер (при наличии подписей других судей коллегии), однако в материалах дела имеется сокращенное судебное решение, подписанное всем составом суда и провозглашенное в заседании.

Вместе с тем БП ВС подчеркнула, что противоположный вывод — о необходимости применения п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины в таких ситуациях — привел бы к неоправданной отмене судебного решения, легитимность которого не вызывает сомнений, исключительно по формальным основаниям, что само по себе противоречило бы требованию правовой определенности как составляющей верховенства права и создавало бы условия для нарушения прав других участников судебного процесса.

В данном деле Великая Палата Верховного Суда не установила оснований для отмены постановления суда апелляционной инстанции по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 411 ГПК Украины, а также не установила иных оснований для отмены обжалуемых решений судов первой и апелляционной инстанций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.