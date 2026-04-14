Отсрочка из-за ухода за братом — суд отклонил требование доказывать отсутствие «всех возможных ухаживающих»

Суд подчеркнул: достаточно подтвердить обстоятельства относительно ближайших родственников, а не искать всех возможных лиц.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Черниговский окружной административный суд в решении пояснил, как применяются правила предоставления отсрочки от мобилизации для тех, кто ухаживает за родственниками с инвалидностью. Речь идет о распространенной ситуации, когда военнообязанный фактически осуществляет постоянный уход за близким человеком и из-за этого просит отсрочку от призыва.

На практике такие заявления нередко отклоняют, ссылаясь на то, что существуют другие родственники или лица, которые теоретически могли бы помогать с уходом. Суд по этому делу четко определил границы таких требований: военнообязанный не обязан доказывать, что больше никто вообще не может ухаживать. Его обязанность касается только членов семьи первой степени родства. Требовать более широких доказательств закон не позволяет.

В то же время суд подчеркнул: органы, которые рассматривают заявления об отсрочке, должны действовать в пределах установленного перечня документов и не могут требовать дополнительные подтверждения, не предусмотренные законодательством, или отказывать, игнорируя надлежащие доказательства.

Обстоятельства дела №620/13540/25

Истец оспорил отказы комиссии в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Основанием для обращения стало обстоятельство постоянного ухода за родным братом — лицом с инвалидностью I группы.

Заявитель подал документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность брата и факт осуществления постоянного ухода, а также обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии возможности осуществления такого ухода членами семьи первой степени родства.

Комиссия дважды отказала в предоставлении отсрочки. В решениях указывалось на выявление других лиц, которые могут и обязаны содержать лицо с инвалидностью, а также на отсутствие отдельных справок и несоответствие акта об установлении факта ухода требованиям действующего порядка.

Оценка суда

Суд проанализировал положения статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка проведения призыва, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560, и установил, что поданные истцом документы являются надлежащими и достаточными для подтверждения права на отсрочку.

Ключевым в деле стало толкование границ обязанности доказывания. Суд прямо указал, что на заявителя не возложена обязанность доказывать отсутствие других лиц, которые могли бы осуществлять уход, кроме членов семьи первой степени родства. Следовательно, ссылка комиссии на наличие других лиц как основание для отказа не соответствует требованиям закона.

Отдельно суд обратил внимание на недопустимость требования дополнительных документов, не предусмотренных нормативными актами. По выводу суда, законодательство не устанавливает обязанности подавать справки о месте регистрации, статусе внутренне перемещенного лица, получении социальной помощи или компенсации за уход при условии, что уже поданы документы, подтверждающие ключевые обстоятельства: родственные связи, инвалидность и факт ухода, а также невозможность его осуществления членами семьи первой степени родства.

Суд также подчеркнул, что акты об установлении факта осуществления постоянного ухода, выданные до утверждения новой формы, остаются действующими. Законодательство не содержит требования об их повторном оформлении, а потому формальные замечания к форме такого документа не могут быть основанием для отказа.

Кроме того, суд констатировал, что ответчик как субъект властных полномочий не доказал правомерность своих решений, тогда как истец подтвердил обстоятельства, на которые ссылался.

Решение суда

Суд частично удовлетворил иск. Он признал противоправными и отменил решения комиссии, оформленные соответствующими протоколами, которыми истцу было отказано в предоставлении отсрочки.

В то же время суд не обязал непосредственно предоставить отсрочку. С учетом пределов судебного контроля за дискреционными полномочиями, ответчика обязано повторно рассмотреть заявления истца и принять новое решение с учетом правовой оценки, изложенной в решении суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.