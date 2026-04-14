На Волыни суд оштрафовал владельца собак за нарушение правил выгула и конфисковал животных

21:23, 14 апреля 2026
Собаки без намордника покусали четырех человек.
На Волыни суд оштрафовал владельца собак за нарушение правил выгула и конфисковал животных
Ковельский горрайонный суд Волынской области рассмотрел административные материалы, представленные Ковельским районным управлением полиции ГУНП в Волынской области, о привлечении лица к административной ответственности по части третьей статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевших.

Суть дела № 159/1209/26

Судом установлено, что 20 февраля 2026 года лицо, привлекаемое к административной ответственности, в разное время и в различных местах города Ковеля и по его адресам не обеспечило соблюдение обязательных требований по выгулу собаки, а именно — отсутствие намордника и поводка во время нахождения животного вне места его постоянного содержания.

В частности, по одному из адресов собака, находившаяся без надлежащего контроля, укусила малолетнее лицо за левую ногу, в результате чего последнему был причинен вред здоровью. В дальнейшем, вблизи жилого дома по улице Независимости в городе Ковеле при аналогичных обстоятельствах собака укусила несовершеннолетнее лицо за ногу.

Позднее в том же районе города животное вновь находилось без намордника и поводка, вследствие чего нанесло укус другому лицу. Кроме того, по другому адресу собака укусила несовершеннолетнего за обе ноги, что также причинило вред его здоровью.

Во всех указанных случаях лицо, привлекаемое к ответственности, нарушило требования, установленные решением Ковельского городского совета №25/36 «Об утверждении Правил содержания домашних животных в населённых пунктах Ковельской территориальной громады», которые регламентируют обязательность использования поводка и намордника при выгуле собак.

Совершенные действия квалифицированы по части третьей статьи 154 КУоАП как нарушение правил содержания собак, повлекшее причинение вреда здоровью людей.

Лицо, в отношении которого составлены протоколы, в судебное заседание не явилось, хотя было надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте рассмотрения дела, что подтверждается материалами почтового уведомления. Каких-либо заявлений или сообщений о причинах неявки в суд не поступало. Учитывая необходимость соблюдения процессуальных сроков, суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствие данного лица.

Позиция суда и решение

Суд, исследовав материалы дела, установил наличие в действиях правонарушителя состава административных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 154 КУоАП, а его вина подтверждается совокупностью доказательств, в частности протоколами об административных правонарушениях (серии ВБА №207905, №207943, №207944), рапортами сотрудников полиции, в том числе о невозможности изъятия собак, заявлениями и объяснениями потерпевших. Суд также учёл положения статьи 255 КУоАП относительно полномочий уполномоченных лиц на составление протоколов и сбор доказательств.

Суд также учёл практику Европейского суда по правам человека, согласно которой стороны обязаны предпринимать меры для получения информации о ходе судебного производства, а также положения статьи 268 КУоАП относительно прав лица, привлекаемого к административной ответственности, и пришёл к выводу об отсутствии нарушения этих прав в связи с рассмотрением дела в его отсутствие.

Оценивая характер совершённых правонарушений, их количество, последствия в виде причинения вреда здоровью четырёх лиц, из которых трое являются несовершеннолетними, а также личность правонарушителя, суд пришёл к выводу о его безответственном отношении к установленным правилам содержания животных, что создаёт опасность для общества.

С учётом требований статьи 36 КУоАП суд определил, что административное взыскание подлежит назначению в пределах санкции, установленной за более серьёзное правонарушение из числа совершённых. Отсутствие смягчающих обстоятельств и характер совершённых действий обусловили необходимость применения к правонарушителю административного взыскания в виде штрафа с дополнительной санкцией в форме конфискации животных.

Суд признал лицо виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 154 КУоАП, и на основании статьи 36 КУоАП назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен в доход государства с конфискацией всех собак, находящихся на его содержании. Также на основании статьи 40-1 КУоАП постановлено взыскать с правонарушителя судебный сбор в установленном законом размере.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения. Штраф подлежит уплате не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня вручения постановления, а в случае его неуплаты постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы с возможностью взыскания двойного размера штрафа.

