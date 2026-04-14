На Волині суд оштрафував власника собак за порушення правил вигулу та конфіскував тварин

Собаки без намордника покусали чотирьох осіб.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області розглянув адміністративні матеріали, подані Ковельським районним управлінням поліції ГУНП у Волинській області, щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил утримання та вигулу собак, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілих.

Суть справи № 159/1209/26

Судом встановлено, що 20 лютого 2026 року особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, у різний час та в різних місцях міста Ковеля та за його адресами не забезпечила дотримання обов’язкових вимог щодо вигулу собаки, а саме — відсутність намордника та повідка під час перебування тварини поза місцем її постійного утримання.

Зокрема, за однією з адрес собака, яка перебувала без належного контролю, вкусила малолітню особу за ліву ногу, внаслідок чого останній було заподіяно шкоду здоров’ю. Надалі, поблизу житлового будинку по вулиці Незалежності у місті Ковелі за аналогічних обставин собака вкусила неповнолітню особу за ногу.

Пізніше у тому ж районі міста тварина знову перебувала без намордника та повідка, внаслідок чого завдала укусу іншій особі. Крім того, за іншою адресою собака вкусила неповнолітнього за обидві ноги, що також спричинило шкоду його здоров’ю.

У всіх зазначених випадках особа, яка притягається до відповідальності, порушила вимоги, встановлені рішенням Ковельської міської ради №25/36 «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин у населених пунктах Ковельської територіальної громади», що регламентують обов’язковість використання повідка та намордника при вигулі собак.

Вчинені дії кваліфіковані за частиною третьою статті 154 КУпАП як порушення правил утримання собак, що спричинило шкоду здоров’ю людей.

Особа, щодо якої складено протоколи, у судове засідання не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується матеріалами поштового повідомлення. Жодних заяв чи повідомлень про причини неявки до суду не надходило. З огляду на необхідність дотримання процесуальних строків суд визнав можливим розглянути справу за відсутності цієї особи.

Позиція суду та рішення

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив наявність у діях правопорушника складу адміністративних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 154 КУпАП, а його вина підтверджується сукупністю доказів, зокрема протоколами про адміністративні правопорушення (серії ВБА №207905, №207943, №207944), рапортами працівників поліції, у тому числі щодо неможливості вилучення собак, заявами та поясненнями потерпілих. Суд також врахував положення статті 255 КУпАП щодо повноважень уповноважених осіб на складання протоколів та збирання доказів.

Суд також врахував практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторони зобов’язані вживати заходів для отримання інформації про перебіг судового провадження, а також положення статті 268 КУпАП щодо прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і дійшов висновку про відсутність порушення цих прав у зв’язку з розглядом справи за її відсутності.

Оцінюючи характер вчинених правопорушень, їх кількість, наслідки у вигляді заподіяння шкоди здоров’ю чотирьох осіб, з яких троє є неповнолітніми, а також особу правопорушника, суд дійшов висновку про його безвідповідальне ставлення до встановлених правил утримання тварин, що створює небезпеку для суспільства.

З урахуванням вимог статті 36 КУпАП суд визначив, що адміністративне стягнення підлягає призначенню в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. Відсутність пом’якшуючих обставин та характер вчинених дій обумовили необхідність застосування до правопорушника адміністративного стягнення у вигляді штрафу з додатковою санкцією у формі конфіскації тварин.

Суд визнав особу винною у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 154 КУпАП, та на підставі статті 36 КУпАП наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень на користь держави з конфіскацією всіх собак, що перебувають на її утриманні. Також на підставі статті 40-1 КУпАП постановлено стягнути з правопорушника судовий збір у встановленому законом розмірі.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення. Штраф підлягає сплаті не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови, а у разі його несплати постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби з можливістю стягнення подвійного розміру штрафу.

