Расстрел побратима из автомата: апелляционный суд подтвердил наказание и миллионную компенсацию

В Ровенской области суд оставил без изменений приговор военному за смертельную стрельбу.

Ровенский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции по делу военнослужащего, который расстрелял сослуживца из автомата Калашникова. Апелляционную жалобу защитника обвиняемого суд не удовлетворил.

Помимо отбывания наказания, осужденный должен выплатить потерпевшим около 130 тысяч гривен материального ущерба и 1 миллион гривен — моральной компенсации. Об этом сообщили в суде.

Пьяная стрельба закончилась смертью пограничника

Трагическое событие произошло 19 августа 2024 года в Ровенской области. 30-летний пограничник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в свободное от усиления государственной границы время, произвел из комнаты несколько очередей из автомата через окно. Позже выяснилось, что военнослужащий выпустил из АК все 30 патронов.

В результате 45-летний пограничник, находившийся в это время во дворе, получил смертельные огнестрельные ранения.

Орган досудебного расследования сообщил обвиняемому о подозрении в совершении умышленного убийства, а суд первой инстанции назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы и взыскал в пользу потерпевших — матери и брата погибшего — средства на возмещение материального и морального вреда.

Апелляция не помогла: приговор оставили без изменений

Защитник обвиняемого обжаловал приговор в Ровенском апелляционном суде, просил изменить его, переквалифицировав действия подзащитного с ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство) на ч. 1 ст. 119 УК (убийство по неосторожности), и назначить наказание в пределах санкции данной статьи.

Сторона защиты указала, что из исследованных в местном суде доказательств, в том числе показаний самого обвиняемого, следует, что он длительное время проходил службу вместе с погибшим, между ними были дружеские отношения, конфликтов не возникало. Его подзащитный служит с 2011 года, а в 2022 году участвовал в боевых действиях в российско-украинской войне.

Защитник также отметил, что в приговоре суда не указаны мотивы и цель совершения преступления, хотя установление этих обстоятельств входит в предмет доказывания и влияет на квалификацию действий обвиняемого.

Сам стрелок признал вину и пояснил, что плохо помнит события из-за сильного алкогольного опьянения, однако утверждал, что не имел намерения убивать сослуживца, с которым дружил и проживал в одной комнате.

Прокурор выступил против удовлетворения апелляционной жалобы и отметил, что вина военнослужащего в совершении особо тяжкого преступления — умышленного убийства — подтверждается не только его признанием, но и другими доказательствами, исследованными в суде первой инстанции. Также он подчеркнул, что отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор просил оставить приговор без изменений как законный и обоснованный, и эту позицию поддержали потерпевшие.

Ровенский апелляционный суд для принятия справедливого решения назначил судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что обвиняемый на момент совершения деяния мог осознавать свои действия и руководить ими.

Коллегия судей, заслушав стороны и учитывая обстоятельства дела и выводы экспертиз, оставила приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения.

