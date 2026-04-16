Розстріл побратима з автомата: апеляційний суд підтвердив покарання і мільйонну компенсацію

На Рівненщині суд залишив без змін вирок військовому за смертельну стріляниную.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі військовослужбовця, який розстріляв побратима з автомата Калашникова. Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого суд не задовольнив.

Окрім відбування покарання, засуджений має виплатити потерпілим близько 130 тисяч гривень матеріальної шкоди та 1 мільйон гривень — моральної компенсації. Про це повідомили у суді.

П’яна стрілянина завершилася смертю прикордонника

Трагічна подія сталася 19 серпня 2024 року на Рівненщині. 30-річний прикордонник у вільний від підсилення державного кордону час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив із кімнати у вікно кілька автоматних черг. Як з’ясувалося пізніше — військовик випустив із АК всі 30 патронів.

Унаслідок цього отримав смертельні вогнепальні поранення 45-річний прикордонник, який у цей час перебував на подвір’ї.

Обвинуваченому орган досудового розслідування повідомив про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд першої інстанції призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років та стягнув на користь потерпілих — матері й брата покійного — кошти на відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Апеляція не допомогла: вирок залишили без змін

Захисник обвинуваченого оскаржив вирок до Рівненського апеляційного суду, просив його змінити, перекваліфікувавши дії підзахисного з ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) на ч.1 ст. 119 КК (вбивство через необережність), та призначити покарання у межах санкції цієї частини й статті.

Сторона захисту вказала, що з досліджених у місцевому суді доказів, з показань самого обвинуваченого вбачається, що він із загиблим проходив військову службу протягом тривалого періоду, у них були дружні стосунки, вони не сварилися і конфліктів між ними не було. Його підзахисний на військовій службі перебуває із 2011 року, у 2022 році брав участь у бойових діях у російсько-українській війні.

Захисник додав, що в оскарженому вироку суду не визначено, з яких саме мотивів та з якою метою його підзахисний вчинив злочин. А з’ясування таких обставин входить в предмет доказування у справі, впливає на кваліфікацію дій обвинуваченого.

Стрілець свою вину визнав та зізнався, що погано пам’ятає події, оскільки перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, але наміру вбивати побратима, з яким товаришував і проживав в одній кімнаті, не мав.

Проти задоволення апеляційної скарги захисника обвинуваченого виступив прокурор та вказав, що вина військовослужбовця у вчиненні особливо тяжкого злочину — умисного убивства, окрім його визнавальних показів, підтверджується іншими доказами, дослідженими під час судового розгляду та оцінені судом першої інстанції відповідно до ст. 94 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурор додав, що обтяжуючою обставиною у цьому кримінальному провадженні є вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння.

Просив залишити оскаржений вирок без змін, як законний та обґрунтований. Позицію прокурора підтримали потерпілі.

Рівненський апеляційний суд для ухвалення справедливого рішення призначив судово-психіатричну експертизу, у висновку якої вказано, що обвинувачений на момент діяння міг усвідомлювати свої дії і керувати ними.

Колегія суддів, заслухавши думку сторін кримінального провадження, взявши до уваги обставини справи, висновки експертиз, ухвалила рішення про залишення оскарженого стороною захисту вироку місцевого суду без змін, апеляційної скарги захисника — без задоволення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.