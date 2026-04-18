Подали заявление на отсрочку офлайн, а ТЦК перенаправляет в Резерв+: законно ли это — позиция суда

Электронный сервис не освобождает ТЦК от обязанности рассмотреть заявление, а подача через ЦНАП является законным способом обращения за отсрочкой.

Ситуация, когда государство предлагает «упростить» процедуру через цифровые сервисы, на практике иногда оборачивается против заявителя. Именно это стало предметом рассмотрения в Полтаве: ТЦК отказал учителю истории и географии в отсрочке не из-за отсутствия права, а из-за того, что такую отсрочку якобы можно оформить автоматически через электронную систему.

Полтавский окружной административный суд по этому делу фактически провел границу между удобством и правом. Он четко указал: цифровые инструменты могут дополнять процедуру, но не заменяют ее и не отменяют обязанность органа рассмотреть заявление по существу. Отказ, который не опирается на основания, прямо определенные законом, является противоправным — даже если он обоснован «технической возможностью» оформления иным способом.

Обстоятельства дела

Полтавский окружной административный суд рассмотрел дело №440/16880/25 по иску педагогического работника учреждения общего среднего образования.

Истец работает учителем истории и географии по основному месту работы с недельной нагрузкой 27 часов (1,5 ставки), что соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

22 ноября 2025 года он подал заявление через центр предоставления административных услуг о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации, приложив необходимые документы.

Комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. В качестве основания указано введение автоматического оформления отсрочек для педагогических работников через электронные сервисы. Других мотивов отказа решение не содержало.

Не согласившись с таким решением, истец обратился в суд. В рамках обеспечения иска суд запретил его призыв до вступления решения в законную силу.

Нормативная база и подход суда

Суд исходил из того, что органы власти обязаны действовать исключительно на основании и в пределах закона, как того требует статья 19 Конституции Украины.

Основания для отсрочки определены статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и являются исчерпывающими. Для педагогических работников ключевым условием является работа по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Порядок №560 предусматривает как подачу заявления с документами, так и возможность автоматического оформления отсрочки через электронный кабинет при наличии технической возможности. Вместе с тем такая автоматизация имеет факультативный характер и не заменяет установленную законом процедуру рассмотрения заявлений.

Суд подчеркнул, что после получения заявления и документов ТЦК обязан проверить их и оценить наличие или отсутствие оснований, определенных законом, и принять мотивированное решение.

Оценка действий ТЦК

Исследовав материалы дела, суд установил, что ТЦК рассмотрел заявление истца и отказал в предоставлении отсрочки исключительно по основанию введения автоматического оформления.

Суд пришел к выводу, что такое основание не предусмотрено законодательством. Возможность оформления отсрочки через электронные сервисы не исключает права лица подать заявление в бумажной форме, в том числе через центр предоставления административных услуг.

Таким образом, ответчик не осуществил оценку представленных документов по существу и не проверил наличие оснований для отсрочки в соответствии со статьей 23 закона, а применил основание для отказа, которое не предусмотрено правовыми нормами.

Выводы суда и способ защиты

Суд признал решение комиссии ТЦК противоправным и отменил его в части отказа в предоставлении отсрочки.

Вместе с тем суд не решал вопрос о предоставлении отсрочки по существу, поскольку ответчик не исследовал соответствующие обстоятельства. В качестве надлежащего способа защиты избрано возложение на ТЦК обязанности повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовой позиции суда.

Отдельно суд подчеркнул, что заявитель имеет право выбирать способ обращения — как через электронный кабинет, так и путем подачи заявления в бумажной форме.

Судебные расходы

Суд взыскал с ТЦК в пользу истца расходы по уплате судебного сбора в размере 1695,68 грн.

Что касается расходов на правовую помощь, заявленных в сумме 20 000 грн, суд уменьшил их до 1500 грн. Основанием стало то, что представленные документы не подтверждали объем и фактичность всех заявленных услуг, в частности отсутствовал акт выполненных работ и детализация оказанной помощи. Суд применил критерии соразмерности расходов сложности дела и объема выполненной работы.

