Отсрочка по уходу: суд уточнил, почему ТЦК не может отказать из-за «не той справки»

10:17, 18 апреля 2026
По делу об уходе суд подчеркнул: закон предусматривает вариативность документов для подтверждения права на отсрочку.
Ситуация, когда человек фактически имеет право на отсрочку, но получает отказ из-за «не того документа», — довольно типична для практики мобилизационных споров. В этом деле военнообязанный доказывал право на отсрочку как лицо, осуществляющее постоянный уход за матерью, однако ТЦК отказал, сославшись на отсутствие надлежащей медицинской справки.

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел не столько само право на отсрочку, сколько подход к его подтверждению. Ключевой вопрос заключался в том, может ли орган отказать лишь из-за формы документа, если его содержание подтверждает необходимые обстоятельства.

Суд подчеркнул: перечень документов в таких делах имеет вариативный характер, а заключение врачебно-консультативной комиссии является одним из надлежащих и допустимых документов для подтверждения потребности в постоянном уходе.

Обстоятельства дела

Тернопольский окружной административный суд рассмотрел дело №500/6755/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и соответствующей комиссии.

Истец обратился за отсрочкой на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, осуществляющее постоянный уход за матерью.

Заявление было подано через электронный сервис вместе с пакетом документов, среди которых — свидетельство о рождении, акт органа местного самоуправления об осуществлении ухода и заключение врачебно-консультативной комиссии о наличии у матери когнитивных нарушений, обусловливающих необходимость ухода.

Комиссия ТЦК решением, оформленным протоколом от 10.11.2025 №38, отказала в предоставлении отсрочки. В качестве основания указано отсутствие справки ЛКК о необходимости постоянного ухода.

В отзыве на иск ответчик дополнительно сослался на несоответствие представленных документов требованиям Порядка №560.

Спор по делу фактически свелся к оценке документов: подтверждает ли представленный медицинский вывод необходимость постоянного ухода в понимании законодательства.

В то же время ответчики не оспаривали ни родственные связи истца с матерью, ни сам факт осуществления им постоянного ухода.

Подход суда к оценке доказательств

Суд проанализировал положения Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядка №560, в частности приложение 5, которое определяет перечень документов для подтверждения оснований отсрочки.

Ключевой вывод суда заключается в том, что этот перечень имеет альтернативный характер. Законодательство предусматривает несколько возможных документов, которые могут подтвердить потребность лица в постоянном уходе, в частности справку МСЭК, заключение ЛКК или иные предусмотренные документы.

Суд прямо указал, что заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, составленное по форме, утвержденной Министерством здравоохранения, является одним из надлежащих и допустимых документов для подтверждения такой потребности.

При этом установлено, что представленный истцом вывод ЛКК оформлен по утвержденной форме, а ответчик не привел замечаний относительно его содержания или надлежащности и не дал оценку этому документу при принятии решения.

Оценка решения ТЦК

Суд пришел к выводу, что решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки не соответствует требованиям обоснованности.

В частности, отказ был мотивирован отсутствием определенного документа, однако представленный истцом вывод ЛКК соответствует требованиям Порядка №560 и подлежал оценке как надлежащее доказательство.

Дополнительные доводы, приведенные ответчиком в отзыве на иск, не опровергли выводов о необоснованности первоначального решения.

В связи с этим суд признал решение комиссии в части отказа в предоставлении отсрочки противоправным и отменил его.

Пределы полномочий суда

В то же время суд отказал в удовлетворении требования о непосредственном обязании предоставить отсрочку.

Суд подчеркнул, что вопрос оценки наличия оснований для отсрочки относится к дискреционным полномочиям комиссии ТЦК. Административный суд не подменяет собой орган власти, а проверяет законность его решений.

С учетом этого надлежащим способом защиты избрано обязание ответчика повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовых выводов суда.

Судебные расходы

Иск удовлетворен частично. Суд взыскал в пользу истца судебный сбор пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 484,48 грн.

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

