Сотрудник Одесского СИЗО обжаловал занижение выплат: суд обязал перечислить вознаграждение до 30 тысяч гривен

Одесский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску работника Государственного учреждения «Одесский следственный изолятор» о признании противоправным занижение дополнительного вознаграждения и обязательства произвести его перерасчет.

Одеський окружний адміністративний суд рассмотрел в письменном производстве административное дело № 420/30624/25 по иску физического лица к государственному учреждению «Одеський слідчий ізолятор».

Предметом рассмотрения были требования о признании противоправными действий по заниженному начислению дополнительного вознаграждения в период действия военного положения и об обязании осуществить его перерасчет и выплату.

Суть дела

В суд поступил административный иск, в котором истец просил признать противоправными действия государственного учреждения «Одеський слідчий ізолятор» по исчислению в заниженном размере дополнительного вознаграждения за период с 24.02.2022 по 31.05.2022 включительно, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины № 168 от 28.02.2022, а также обязать ответчика осуществить перерасчет и выплату этого вознаграждения в размере 30 000 гривен ежемесячно за указанный период с учетом ранее произведенных выплат.

Производство по делу открыто определением суда от 15.09.2025 по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Иск обоснован тем, что истец проходил службу в государственном учреждении «Одеський слідчий ізолятор» в период с 24.02.2022 по 01.06.2022, а в целом — с 04.01.2021 по 10.07.2025 на должности начальника отдела по работе с персоналом. Приказом учреждения от 10.07.2025 № 163/ОС-25 он был уволен по пункту 7 части первой статьи 77 Закона Украины «О Национальной полиции» по собственному желанию. После увольнения истец установил, что в период с 24.02.2022 по 31.05.2022 ответчик начислял дополнительное вознаграждение в меньшем размере, чем предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 168, в связи с чем считал такие действия противоправными.

Судом установлено, что дополнительное вознаграждение в период с февраля по август 2022 года было начислено и выплачено истцу пропорционально фактическому времени прохождения службы.

Суд применил, в частности, положения статей 14 и 23 Закона Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины», а также Порядок выплаты денежного обеспечения, утвержденный приказом Министерства юстиции Украины № 925/5 от 28.03.2018.

В связи с введением военного положения Указом Президента Украины № 64/2022 и принятием постановления Кабинета Министров Украины № 168 от 28.02.2022 было установлено дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно для определенных категорий лиц, в том числе с учетом изменений, внесенных постановлением Кабинета Министров Украины № 350 от 22.03.2022, которое применяется с 24.02.2022, — для лиц рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы, проходящих службу на соответствующих территориях.

Распоряжением Кабинета Министров Украины № 204-р от 06.03.2022 в перечень таких территорий была включена Одесская область, что обусловило возникновение у истца права на соответствующую выплату с 06.03.2022.

Последующие изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров Украины № 754 от 01.07.2022, изменили подход к определению территорий и порядка выплаты, однако применяются с 01.06.2022 и не влияют на спорный период.

Позиции и выводы суда

Суд пришел к выводу, что право истца на получение дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен ежемесячно возникло с 06.03.2022, то есть с даты включения Одесской области в соответствующий перечень административно-территориальных единиц. Соответственно, период, за который такое вознаграждение подлежит выплате в полном объеме, составляет с 06.03.2022 по 31.05.2022.

В то же время начисление ответчиком выплат пропорционально времени прохождения службы не соответствует редакции постановления Кабинета Министров Украины № 168, действовавшей в спорный период.

Суд учел положения статьи 77 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которым обязанность доказывания правомерности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий возлагается на ответчика, и пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

Решением суда административный иск удовлетворен частично: признаны противоправными действия государственного учреждения «Одеський слідчий ізолятор» по исчислению дополнительного вознаграждения в заниженном размере за период с 06.03.2022 по 31.05.2022 включительно и обязано осуществить перерасчет и выплату вознаграждения в размере 30 000 гривен ежемесячно за этот период с учетом ранее произведенных выплат. В остальной части исковых требований отказано.

Суд также разъяснил порядок вступления решения в законную силу и сроки апелляционного обжалования в соответствии со статьями 255 и 295 Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которым апелляционная жалоба подается в Пятый апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного текста решения.

