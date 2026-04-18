Працівник Одеського СІЗО оскаржив заниження виплат: суд зобов’язав перерахувати винагороду до 30 тисяч гривень

Одеський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом працівника Державної установи «Одеський слідчий ізолятор» щодо визнання протиправним заниження додаткової винагороди та зобов’язання здійснити її перерахунок.

ілюстративне фото

Одеський окружний адміністративний суд розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу № 420/30624/25 за позовом фізичної особи до державної установи «Одеський слідчий ізолятор».

Предметом розгляду були вимоги про визнання протиправними дій щодо заниженого нарахування додаткової винагороди під час дії воєнного стану та зобов’язання здійснити її перерахунок і виплату.

Суть справи

До суду надійшов адміністративний позов, у якому позивач просив визнати протиправними дії державної установи «Одеський слідчий ізолятор» щодо обчислення у заниженому розмірі додаткової винагороди за період з 24.02.2022 по 31.05.2022 включно, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022, а також зобов’язати відповідача здійснити перерахунок і виплату цієї винагороди у розмірі 30 000 гривень щомісячно за зазначений період з урахуванням раніше проведених виплат.

Провадження у справі відкрито ухвалою суду від 15.09.2025 за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

Позов обґрунтовано тим, що позивач проходив службу в державній установі «Одеський слідчий ізолятор» у період з 24.02.2022 по 01.06.2022, а загалом — з 04.01.2021 по 10.07.2025 на посаді начальника відділу по роботі з персоналом. Наказом установи від 10.07.2025 № 163/ОС-25 його було звільнено за пунктом 7 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» за власним бажанням. Після звільнення позивач встановив, що у період з 24.02.2022 по 31.05.2022 відповідач здійснював нарахування додаткової винагороди у меншому розмірі, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 168, у зв’язку з чим вважав такі дії протиправними.

Судом встановлено, що додаткова винагорода у період з лютого по серпень 2022 року була нарахована та виплачена позивачу пропорційно фактичному часу проходження служби.

Суд застосував, зокрема, положення статей 14 та 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», а також Порядок виплати грошового забезпечення, затверджений наказом Міністерства юстиції України № 925/5 від 28.03.2018.

У зв’язку із введенням воєнного стану Указом Президента України № 64/2022 та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022 було встановлено додаткову винагороду у розмірі 30 000 гривень щомісячно для визначених категорій осіб, у тому числі з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України № 350 від 22.03.2022, яка застосовується з 24.02.2022, — для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу на відповідних територіях.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 204-р від 06.03.2022 до переліку таких територій було включено Одеську область, що зумовило виникнення у позивача права на відповідну виплату з 06.03.2022.

Подальші зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України № 754 від 01.07.2022, змінили підхід до визначення територій та порядку виплати, однак застосовуються з 01.06.2022 і не впливають на спірний період.

Позиції та висновки суду

Суд дійшов висновку, що право позивача на отримання додаткової винагороди у розмірі 30 000 гривень щомісячно виникло з 06.03.2022, тобто з дати включення Одеської області до відповідного переліку адміністративно-територіальних одиниць. Відтак період, за який така винагорода підлягає виплаті у повному обсязі, становить з 06.03.2022 по 31.05.2022.

Водночас нарахування відповідачем виплат пропорційно часу проходження служби не відповідає редакції постанови Кабінету Міністрів України № 168, чинній у спірний період.

Суд врахував положення статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідно до яких обов’язок доказування правомірності рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень покладається на відповідача, та дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення позову.

Рішенням суду адміністративний позов задоволено частково: визнано протиправними дії державної установи «Одеський слідчий ізолятор» щодо обчислення додаткової винагороди у заниженому розмірі за період з 06.03.2022 по 31.05.2022 включно та зобов’язано здійснити перерахунок і виплату винагороди у розмірі 30 000 гривень щомісячно за цей період з урахуванням раніше проведених виплат. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Суд також роз’яснив порядок набрання рішенням законної сили та строки апеляційного оскарження відповідно до статей 255 та 295 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з якими апеляційна скарга подається до П’ятого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

