Ребенок живет с отцом, но это не означает «самостоятельное воспитание» — решение апелляции в Черновцах

Суд указал: установление такого факта может создавать предпосылки для отсрочки от мобилизации, поэтому требует надлежащего доказывания.

Факт самостоятельного воспитания ребенка нельзя установить лишь на основании договоренностей между родителями или того, что ребенок фактически проживает с одним из них. Такой вывод сделал Черновицкий апелляционный суд, пересмотрев решение по делу о расторжении брака.

Суд обратил внимание, что требования об установлении подобных юридических фактов должны проверяться особенно тщательно, поскольку они могут создавать правовые последствия вне рамок семейного спора — в частности в сфере мобилизации. В данном деле коллегия судей пришла к выводу, что соответствующее требование не было надлежащим образом доказано и может свидетельствовать о попытке сформировать основания для получения отсрочки от призыва.

Обстоятельства дела №725/6304/25

Истец обратился в суд с требованиями о расторжении брака и установлении факта самостоятельного воспитания и содержания малолетней дочери.

Брак между сторонами был заключен в 2014 году. У супругов родился ребенок, который после прекращения совместного проживания остался с отцом. Истец указывал, что семейные отношения фактически прекращены, общее хозяйство не ведется, а попытки восстановления семьи результата не дали.

В то же время материалы дела подтверждают, что между родителями заключен нотариально удостоверенный договор о осуществлении родительских прав, определении места проживания ребенка и участии в его воспитании. Этот договор предусматривает право матери на общение с ребенком и участие в его жизни.

Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме: расторг брак и установил факт самостоятельного воспитания ребенка отцом, исходя, в частности, из признания соответствующих обстоятельств сторонами.

Апелляционная жалоба и ее значение

Апелляционную жалобу подало лицо, которое не участвовало в деле, однако обосновало свое право на обжалование тем, что оспариваемое решение может влиять на его права и обязанности.

В жалобе указывалось, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка может создать правовые предпосылки для получения истцом отсрочки от призыва во время мобилизации в соответствии с законодательством, а следовательно — влияет на сферу полномочий государственных органов.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд признал, что в данном случае имеется достаточная правовая связь между оспариваемым решением и правами и обязанностями лица, подавшего жалобу. Суд исходил из того, что решение может повлиять на реализацию полномочий государства в сфере мобилизации, а следовательно — допускает апелляционный пересмотр по жалобе такого лица.

Отдельно суд акцентировал, что частно-правовые механизмы не могут использоваться с целью уклонения от выполнения публичных обязанностей или создания преюдиционных решений для иных правоотношений. В этом контексте коллегия судей указала на наличие признаков использования соответствующего искового требования не только для защиты семейных прав, но и для возможного формирования оснований получения отсрочки от мобилизации.

Оценка требования о «самостоятельном воспитании»

Ключевым в деле стал вопрос доказывания факта самостоятельного воспитания ребенка.

Апелляционный суд подчеркнул, что само по себе проживание ребенка с одним из родителей не свидетельствует о самостоятельном исполнении им всех родительских обязанностей. Для установления такого юридического факта необходимы доказательства того, что другой из родителей не осуществляет или объективно не может осуществлять свои обязанности в отношении ребенка.

Суд обратил внимание, что в материалах дела отсутствуют доказательства лишения матери родительских прав, ее недееспособности, безвестного отсутствия либо иных обстоятельств, которые бы свидетельствовали о прекращении или существенном ограничении ее участия в воспитании ребенка.

Более того, заключенный между родителями договор прямо подтверждает, что вопросы воспитания ребенка решаются ими совместно, а мать сохраняет право на общение и участие в жизни ребенка.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о доказанности самостоятельного воспитания был признан преждевременным и не основанным на надлежащих доказательствах.

Процессуальные замечания

Апелляционный суд также установил нарушения процессуальных норм при рассмотрении дела судом первой инстанции.

В частности, дело было рассмотрено без надлежащего участия органа опеки и попечительства, что противоречит требованиям статьи 19 Семейного кодекса Украины. В то же время именно этот орган должен обеспечивать оценку интересов ребенка в подобных спорах.

Кроме того, суд первой инстанции безосновательно признал доказанными обстоятельства лишь на основании их признания сторонами, не проверив их надлежащими и допустимыми доказательствами.

Что решил суд

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу.

Решение суда первой инстанции в части установления факта самостоятельного воспитания и содержания ребенка отцом отменено, в удовлетворении этого требования отказано.

В остальной части решение, в частности о расторжении брака, не пересматривалось и фактически осталось в силе.

Суд также изменил распределение судебных расходов и взыскал с истца судебный сбор как за рассмотрение дела в суде первой инстанции в соответствующей части, так и за подачу апелляционной жалобы.

