Могут ли отказать в увольнении военнослужащему, который ухаживает за отцом, из-за сестры за границей: что говорит суд

Военнослужащему не позволили уволиться из-за сестры в Испании, апелляция признала это необоснованным.

Во время военного положения военнослужащий имеет право на увольнение со службы по семейным обстоятельствам, в частности в случае необходимости осуществлять постоянный уход за отцом или матерью, которые являются лицами с инвалидностью I или II группы. Вместе с тем закон устанавливает важное условие: такое увольнение возможно только при отсутствии других членов семьи первого или второго степени родства, которые могли бы обеспечить этот уход, либо если такие лица сами нуждаются в постоянном уходе.

Именно толкование этого условия стало ключевым в деле №300/8232/25, которое рассмотрел Восьмой апелляционный административный суд. Воинская часть отказала в увольнении, сославшись на то, что у лица, нуждающегося в уходе, есть другой близкий родственник. В то же время истец настаивал, что этот родственник фактически не может осуществлять уход. Суду пришлось оценить, достаточно ли самого факта наличия такого родственника, или решающим является его реальная способность обеспечить постоянный уход.

Суть спора: уход за отцом и формальный отказ

Военнослужащий обратился к командованию с рапортами об увольнении со службы во время военного положения. Основанием он указал необходимость постоянного ухода за отцом, который имеет инвалидность II группы и, согласно выводам медицинских органов, нуждается в постороннем уходе на постоянной основе.

Вместе с рапортами он подал подтверждающие документы: справку медико-социальной экспертной комиссии, вывод врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода, а также акт обследования семейного состояния. В этих материалах отмечалось, что другие члены семьи фактически не могут обеспечить такой уход.

Воинская часть отказала в увольнении. Ключевым аргументом стало наличие у отца истца дочери — то есть члена семьи первого степени родства. По мнению ответчика, сам факт существования такого лица исключает возможность увольнения, независимо от того, где оно проживает и может ли реально помогать.

Суд первой инстанции согласился с этим подходом и отказал в удовлетворении иска.

Позиция апелляции: важна не формальность

Апелляционный суд оценил ситуацию иначе — через призму содержания и цели нормы права.

Суд установил, что сестра истца длительное время проживает за пределами Украины, в Королевстве Испания, воспитывает двоих малолетних детей и объективно не может осуществлять постоянный уход за отцом. Это подтверждено документально, в частности заявлениями, удостоверенными в консульском учреждении.

Ключевой вывод суда заключается в том, что понятие «отсутствие других членов семьи» в контексте статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» не может толковаться сугубо формально. Речь идет не только о физическом или юридическом отсутствии лица, а об отсутствии тех, кто способен фактически обеспечить постоянный уход.

Такой подход соответствует правовой позиции Верховного Суда, который ранее разъяснил: если родственник формально существует, но по объективным причинам не может выполнять обязанность ухода, он считается отсутствующим в понимании этой нормы.

Что означает «постоянный уход» в правовом смысле

Суд отдельно акцентировал содержание понятия «постоянный уход».

Речь идет не о периодической помощи или материальной поддержке, а о ежедневном физическом присутствии рядом с лицом, которое не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Такой уход предполагает непрерывное участие в обеспечении базовых жизненных потребностей.

Соответственно, осуществление такого ухода дистанционно или посредством эпизодических приездов является невозможным по своей природе.

Именно поэтому лицо, которое постоянно проживает за границей и имеет собственные семейные обязанности, не может считаться способным обеспечить надлежащий уход.

Семейный контекст: не только родственная связь, но и реальные отношения

Суд также учел подход семейного законодательства, согласно которому семья предполагает не только кровную связь, но и совместное проживание, общий быт и взаимные обязанности.

Лица, которые длительное время проживают в разных странах и не связаны общим повседневным укладом, объективно не могут выполнять функции ежедневного ухода.

В этом контексте наличие сестры, которая проживает за границей и воспитывает малолетних детей, не является достаточным основанием для отказа в увольнении.

Выводы суда: отказ — противоправен

Апелляционный суд пришел к выводу, что воинская часть действовала формально и не учла все обстоятельства, имеющие значение для принятия решения.

В частности, ответчик не исследовал реальную возможность сестры истца осуществлять уход и ограничился лишь констатацией ее наличия как родственника первого степени родства.

Такой подход суд признал непропорциональным и противоречащим цели правовой нормы, направленной на обеспечение реального ухода за лицом, которое в нем нуждается.

В результате отказ в увольнении, оформленный соответствующими письмами воинской части, признан противоправным.

Решение суда: повторное рассмотрение вместо автоматического увольнения

Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции и приняла новое постановление.

Суд признал противоправным отказ в увольнении военнослужащего, однако не обязал непосредственно уволить его со службы. В качестве эффективного способа защиты выбран иной подход — обязать воинскую часть повторно рассмотреть рапорты с учетом правовых выводов суда.

