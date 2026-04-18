Оформление имущества на одного из супругов само по себе не отменяет брачный договор — Верховный Суд

Сам факт регистрации имущества и разный финансовый вклад не доказывают «крайне неблагоприятного материального положения».

Верховный Суд подтвердил: сам по себе факт оформления имущества на одного из супругов не является основанием для признания брачного договора недействительным. Для этого необходимо доказать, что именно условия договора — на момент его заключения — поставили другую сторону в крайне неблагоприятное материальное положение. Последствия исполнения договора такого вывода не заменяют.

Обстоятельства дела № 369/15420/23

Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел спор между бывшими супругами о частичной недействительности брачного договора.

Истец просил признать недействительными отдельные пункты договора 2018 года, которые устанавливали, что все имущество, приобретенное во время брака, принадлежит тому из супругов, на кого оно оформлено или зарегистрировано.

Свою позицию он обосновывал тем, что фактически все объекты недвижимости и другие активы, приобретенные в браке за общие средства, регистрировались на ответчика. Истец утверждал, что осуществлял значительный финансовый вклад, однако после расторжения брака не приобрел в собственность имущества. Также он ссылался на психологическое давление при заключении договора и считал, что его условия поставили его в крайне неблагоприятное материальное положение в понимании части четвертой статьи 93 Семейного кодекса Украины.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, после чего дело дошло до кассационного пересмотра.

Позиция судов предыдущих инстанций

Суды установили, что стороны добровольно урегулировали имущественные отношения, определив договорный режим имущества. Условия договора предусматривали, что правовой режим имущества зависит от факта его государственной регистрации и одинаково применяются к обеим сторонам.

Суды пришли к выводу, что такие положения не предусматривают перехода права собственности от одного из супругов к другому, а лишь определяют правовой режим имущества. Следовательно, они не противоречат требованиям закона.

Кроме того, не было установлено доказательств заключения договора под принуждением или без свободного волеизъявления истца.

Что решил Верховный Суд

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения и согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Свобода договора и пределы ее реализации

Суд подчеркнул, что супруги имеют право определять в брачном договоре правовой режим имущества, в том числе отступать от общего режима совместной собственности. Такое регулирование прямо предусмотрено статьей 97 Семейного кодекса Украины и само по себе не является нарушением закона.

В то же время свобода договора ограничена, в частности, запретом ставить одного из супругов в крайне неблагоприятное материальное положение.

«Крайне неблагоприятное материальное положение» как оценочная категория

Верховный Суд отметил, что эта категория имеет оценочный характер и подлежит доказыванию стороной, которая на нее ссылается. Такие обстоятельства должны быть подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами и оцениваются судом в каждом конкретном деле.

Ключевым является то, что оценка осуществляется по состоянию на момент заключения договора, а не с учетом последующих результатов его исполнения.

Регистрация имущества не является достаточным доказательством

Суд сформулировал принципиальную позицию: сам по себе факт того, что имущество во время брака регистрировалось на одного из супругов, равно как и утверждения о большем финансовом вкладе другого, не является достаточным доказательством того, что условия брачного договора ставят это лицо в крайне неблагоприятное материальное положение.

Иначе говоря, фактическая концентрация имущества у одной стороны не тождественна юридической несправедливости условий договора.

Последствия исполнения договора не определяют его действительность

Верховный Суд четко разграничил условия сделки и результаты ее исполнения. Негативные для одной из сторон имущественные последствия, наступившие после заключения договора, сами по себе не свидетельствуют о его недействительности.

Оценке подлежит именно содержание договора и обстоятельства его заключения, а не то, как стороны реализовали свои договоренности в дальнейшем.

Доводы о психологическом давлении

Суд отклонил аргументы о заключении договора под психологическим давлением, поскольку они не подтверждены надлежащими доказательствами. Нотариальное удостоверение договора, проверка дееспособности сторон и фиксация их волеизъявления свидетельствуют об отсутствии объективных признаков принуждения.

Само по себе неудовлетворение результатами договора не доказывает отсутствие свободной воли при его заключении.

Разграничение с предыдущей практикой

Суд отдельно обратил внимание на отличие этого дела от ранее рассмотренных споров, в которых брачные договоры признавались недействительными.

В приведенном заявителем деле 2020 года условия договора фактически предусматривали переход всего имущества одному из супругов, что одновременно нарушало законодательный запрет и создавало существенный дисбаланс.

В то время как в данном деле договор лишь определял правовой режим имущества в зависимости от его регистрации и не предусматривал перехода права собственности.

Судебные расходы

Отдельно Верховный Суд решил вопрос распределения расходов на правовую помощь. Заявленная ответчиком сумма была уменьшена с 40 000 грн до 5 000 грн с учетом критерия разумности и соразмерности расходов сложности дела.

