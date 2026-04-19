Наличие наследницы стало основанием для отказа в передаче имущества общине

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области рассмотрел дело о признании наследства выморочным по заявлению городского совета.

Вознесенский горрайонный суд Николаевской области, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Вознесенского городского совета с участием заинтересованного лица — Вознесенской государственной нотариальной конторы Николаевской области, рассматривал вопрос о признании наследства выморочным и передаче его в собственность территориальной общины.

Суть дела № 473/579/26

В феврале 2026 года Вознесенский городской совет обратился в суд с заявлением о признании наследства выморочным, ссылаясь на то, что в городе Вознесенске Николаевской области умерло физическое лицо, после смерти которого открылось наследство в виде жилого дома и земельного участка площадью 0,0971 га по одному адресу.

Заявитель указывал, что наследственное дело после смерти наследодателя не было заведено, ни одно лицо не обращалось к нотариусу с заявлением о принятии наследства, не совершало действий, направленных на его принятие, а также не установлены лица, имеющие право на наследование либо считающиеся принявшими наследство. Недвижимое имущество находится в запущенном состоянии и разрушается. Учитывая, что с момента открытия наследства прошло более тринадцати лет, заявитель просил признать наследство выморочным и передать его в собственность территориальной общины города Вознесенска.

Производство по делу было открыто определением суда от 13 февраля 2026 года. Представитель заявителя подал заявление о рассмотрении дела в его отсутствие и поддержал заявленные требования. Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился. Суд, учитывая достаточность материалов дела, рассмотрел его в отсутствие участников.

В ходе рассмотрения установлены факт смерти наследодателя и состав наследственного имущества. Вместе с тем на основании ответа нотариального органа и информационной справки из Наследственного реестра установлено, что наследственное дело было заведено в 2012 году, а наследница первой очереди по закону — дочь наследодателя — приняла наследство в установленном законом порядке.

Позиции и выводы суда

Суд исходил из положений гражданского законодательства, согласно которым наследование является переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам, осуществляется по завещанию или по закону, а в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства.

Суд указал, что право на наследование возникает в день открытия наследства, а наследники имеют право принять наследство или отказаться от него. Принятие наследства осуществляется путем подачи соответствующего заявления либо считается состоявшимся в случаях, предусмотренных законом. Для принятия наследства установлен шестимесячный срок.

В соответствии с нормами материального и процессуального права признание наследства выморочным возможно лишь при отсутствии наследников по завещанию и по закону, их отстранении от права на наследование, непринятии наследства либо отказе от его принятия.

Исследовав доказательства, суд установил, что после смерти наследодателя было заведено наследственное дело, а наследница первой очереди надлежащим образом приняла наследство. При таких обстоятельствах отсутствуют предусмотренные законом основания для признания наследства выморочным и его передачи в собственность территориальной общины.

Руководствуясь нормами гражданского процессуального законодательства, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявления Вознесенского городского совета.

