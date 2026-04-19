Наявність спадкоємиці стала підставою для відмови у передачі майна громаді

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області розглянув справу про визнання спадщини відумерлою за заявою міської ради.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області, розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Вознесенської міської ради за участю заінтересованої особи — Вознесенської державної нотаріальної контори Миколаївської області, вирішував питання щодо визнання спадщини відумерлою та передачі її у власність територіальної громади.

Суть справи № 473/579/26

У лютому 2026 року Вознесенська міська рада звернулася до суду із заявою про визнання спадщини відумерлою, посилаючись на те, що у місті Вознесенську Миколаївської області померла фізична особа, після смерті якої відкрилася спадщина у вигляді житлового будинку та земельної ділянки площею 0,0971 га за однією адресою.

Заявник зазначав, що спадкова справа після смерті спадкодавця не була заведена, жодна особа не зверталася до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини, не вчиняла дій, спрямованих на її прийняття, а також не встановлено осіб, які мають право на спадкування або вважаються такими, що прийняли спадщину. Нерухоме майно перебуває у занедбаному стані та зазнає руйнування. З огляду на те, що з часу відкриття спадщини минуло понад тринадцять років, заявник просив визнати спадщину відумерлою та передати її у власність територіальної громади міста Вознесенська.

Провадження у справі було відкрито ухвалою суду від 13 лютого 2026 року. Представник заявника подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримав подані вимоги. Представник заінтересованої особи у судове засідання не з’явився. Суд, враховуючи достатність матеріалів справи, розглянув її за відсутності учасників.

У ході розгляду встановлено факт смерті спадкодавця та склад спадкового майна. Водночас на підставі відповіді нотаріального органу та інформаційної довідки зі Спадкового реєстру встановлено, що спадкова справа була заведена у 2012 році, а спадкоємиця першої черги за законом — дочка спадкодавця — прийняла спадщину у встановленому законом порядку.

Позиції та висновки суду

Суд виходив із положень цивільного законодавства, відповідно до яких спадкування є переходом прав та обов’язків від спадкодавця до спадкоємців, здійснюється за заповітом або за законом, а до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини.

Суд зазначив, що право на спадкування виникає у день відкриття спадщини, а спадкоємці мають право прийняти спадщину або відмовитися від неї. Прийняття спадщини здійснюється шляхом подання відповідної заяви або вважається таким, що відбулося, у випадках, передбачених законом. Для прийняття спадщини встановлений шестимісячний строк.

Відповідно до норм матеріального та процесуального права, визнання спадщини відумерлою можливе лише за відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, їх усунення від права на спадкування, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття.

Дослідивши докази, суд встановив, що після смерті спадкодавця була заведена спадкова справа, а спадкоємиця першої черги належним чином прийняла спадщину. За таких обставин відсутні передбачені законом підстави для визнання спадщини відумерлою та її передачі у власність територіальної громади.

Керуючись нормами цивільного процесуального законодавства, суд ухвалив рішення про відмову у задоволенні заяви Вознесенської міської ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.