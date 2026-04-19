Мужчина, уехавший в Польшу и не явившийся по повестке, проиграл суд по вопросу снятия с розыска – что стало причиной

Суд отметил, что гражданин должен был сообщить об изменении места жительства и являться по вызову даже во время пребывания за пределами Украины.

Харьковский окружной административный суд отказал в признании противоправными действий территориального центра комплектования и социальной поддержки по внесению данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов о нарушении правил воинского учета

Обстоятельства дела № 520/3085/26

Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправными действия ТЦК и СП по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом законодательства о воинском учете и мобилизации, а также обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки внести изменения в данные Реестра об отсутствии нарушения истцом законодательства по вопросам воинской обязанности и мобилизации и направить уведомление в Национальную полицию об отсутствии оснований для административного задержания и доставки истца.

Истец указал, что после обновления данных в мобильном приложении «Резерв+» ему стало известно о том, что он объявлен в розыск с целью доставки сотрудниками полиции для составления административного протокола в связи с неявкой по повестке. Истец сообщил, что еще до полномасштабного вторжения РФ выехал на постоянное место жительства за границу (Польша), что подтверждается письмом Государственной пограничной службы Украины от 13 февраля 2026 года и выпиской из реестра PESEL. Истец указывал, что не получал повестку, поскольку находился за границей на учебе.

Решение суда

Харьковский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Суд установил, что в соответствии с Законом Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов — это информационно-коммуникационная система, предназначенная для сбора, хранения, обработки и использования данных о призывниках, военнообязанных и резервистах, созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Органы ведения Реестра обеспечивают ведение Реестра и актуализацию его базы данных.

Согласно части 1 статьи 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» граждане обязаны явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и в место, указанные в повестке, для постановки на воинский учет, уточнения персональных данных и прохождения медицинского осмотра.

Суд отметил, что для привлечения лица к административной ответственности за неявку в ТЦК необходима совокупность обстоятельств:

1) направление судебной повестки по адресу, указанному военнообязанным при обновлении данных, или по адресу регистрации военнообязанного, и

2) сведения о попытке вручить такую повестку лицу, что приведет либо к вручению повестки без последующей явки, либо к не вручению по причинам отказа получить повестку, либо по причинам отсутствия адресата по такому адресу.

Как указано Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 25 апреля 2018 года по делу № 800/547/17, направление писем заказной почтой на действительные адреса является достаточным для того, чтобы считать уведомление надлежащим.

Суд пришел к выводу, что истец был надлежащим образом уведомлен о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Суд подчеркнул, что действующее законодательство обязывает истца явиться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и в место, указанные в повестке, для уточнения своих персональных данных.

При этом ведомство, ведущее Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, может проверить, уточнил ли военнообязанный свои персональные данные, но обязанность такого уточнения возлагается на военнообязанного.

Суд отметил, что истец имеет звание младшего лейтенанта, отсрочки или отсрочки на период проведения мобилизации у него нет.

Суд также отметил, что истец должен был уведомить органы территориального центра комплектования и социальной поддержки о выезде на постоянное место жительства за границу, однако материалы дела не содержат таких сведений.

Следовательно, суд пришел к выводу, что исковые требования следует оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня оглашения решения.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возвращения апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытия апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

