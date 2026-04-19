Является ли нарушением закона рассмотрение апелляции при отсутствии обвиняемого, который был принудительно выдворен из Украины — ответ КУС ВС

16:53, 19 апреля 2026
В кассационной жалобе сторона защиты указывала, что суд апелляционной инстанции провел рассмотрение в отсутствие обвиняемого.
Проведение судебного заседания в апелляционном суде в отсутствие обвиняемого, который был принудительно выдворен из Украины, не является существенным нарушением уголовного процессуального закона, если его участие не было обязательным, в суде апелляционной инстанции присутствовал защитник, обвиняемый самостоятельно не обращался с ходатайством о желании участвовать в судебном заседании путем проведения видеоконференции, суд апелляционной инстанции не лишал его возможности участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции в порядке, предусмотренном УПК. Такой вывод сделала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций: суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили обвиняемых по ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 262 УК.

В кассационной жалобе сторона защиты указывает, что суд апелляционной инстанции, вопреки ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 412 УПК, провел рассмотрение в отсутствие обвиняемого.

Позиция КУС: оставлено без изменения решение судов предыдущих инстанций.

Обоснование позиции КУС: коллегия судей КУС считает необходимым отметить, что, как видно из материалов уголовного производства:

определением апелляционного суда обвиняемому отменена мера пресечения и он освобожден из-под стражи в связи с тем, что за период предварительного заключения он отбыл назначенное обжалуемым приговором наказание в виде лишения свободы, а прокурор не подавал апелляционной жалобы;

после освобождения из-под стражи решением и.о. начальника отдела организации предотвращения нелегальной миграции, реадмиссии и выдворения УГМС гражданин Республики Грузия обвиняемый был принудительно выдворен из Украины;

защитник, действующий в интересах обвиняемого, подал в суд апелляционной инстанции ходатайство об участии его подзащитного в судебном заседании. При этом, обосновывая свое ходатайство, защитник, среди прочего, сослался на то, что, со слов обвиняемого, зарегистрироваться в подсистеме «Электронный суд» невозможно, поскольку он находится за границей и не может оформить квалифицированную электронную подпись, так как система считывает только подписи, выданные государственными органами и банковскими учреждениями Украины. Кроме того, защитник отмечал, что у обвиняемого есть реальная возможность участвовать в судебном заседании вне помещения суда с использованием собственных технических средств в социальных сетях, а именно «Скайп» и «Вайбер».

Кроме того, как следует из содержания технической аудиозаписи судебного заседания, судом апелляционной инстанции в связи с заявленным ходатайством был объявлен перерыв, в том числе для выяснения технической возможности проведения видеоконференции при таких условиях.

Однако, принимая решение по результатам судебного рассмотрения, суд апелляционной инстанции указал, что обвиняемый, будучи уведомленным о времени и месте апелляционного рассмотрения, не зарегистрировался в подсистеме «Электронный суд», лично не обратился с ходатайством о собственном желании участвовать в судебном заседании путем проведения видеоконференции из другого помещения, не предоставил апелляционному суду необходимой информации для организации видеоконференции с соблюдением Положения.

При этом суд апелляционной инстанции учел, что участие обвиняемого в судебном заседании при апелляционном рассмотрении данного уголовного производства не является обязательным, в связи с чем пришел к выводу о возможности продолжать апелляционное рассмотрение в отсутствие обвиняемого.

При таких обстоятельствах коллегия судей считает, что с учетом невозможности проведения видеоконференции с соблюдением Положения, а также того, что:

  • обвиняемый был принудительно выдворен из Украины;
  • участие обвиняемого в апелляционном рассмотрении не было обязательным;
  • обвиняемый не был лишен возможности получать правовую помощь, поскольку в судебном заседании в суде апелляционной инстанции присутствовал его защитник, участие которого, с учетом положений ст. 52 УПК, является обязательным;
  • обвиняемый самостоятельно, в порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 401 УПК, не обращался в суд апелляционной инстанции с ходатайством о желании участвовать в судебном заседании путем проведения видеоконференции;
  • суд апелляционной инстанции не лишал его возможности принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции в порядке, предусмотренном УПК,
  • проведение судебного заседания в суде апелляционной инстанции в отсутствие обвиняемого не является таким существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, которое помешало или могло помешать суду апелляционной инстанции принять законное и обоснованное судебное решение, и не свидетельствует о том, что судебное решение при таких обстоятельствах подлежит безусловной отмене.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 26.01.2026 по делу № 343/734/17 (производство № 51-4983км19) можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

4 млн гривен выплат: почему военные вынуждены судиться за собственные деньги, а семьи возвращать помощь

Государство перечисляет средства военнопленных их семьям, чтобы поддержать их, но знают ли родственники, что эти средства — не подарок, а временное содержание, которое придется возвращать.

Для пар без брака пропишут правила использования репродуктивного материала после смерти

Также в ГК предлагают запретить «тайные» завещания относительно репродуктивного материала.

Парламент готовит новые праздники для украинцев: какие памятные даты хотят официально закрепить

В Раде появились инициативы новых государственных дат.

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

