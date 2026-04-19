Чи є порушенням закону розгляд апеляції за відсутності обвинуваченого, якого було примусово видворено з України — відповідь ККС ВС

Проведення судового засідання в апеляційному суді за відсутності обвинуваченого, якого було примусово видворено з України, не є істотним порушенням кримінального процесуального закону, якщо його участь не була обов’язковою, в суді апеляційної інстанції був присутній захисник, обвинувачений самостійно не звертався з клопотанням про бажання брати участь у судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції, суд апеляційної інстанції не позбавляв його можливості брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в порядку, передбаченому КПК. Такий висновок зробила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: суди попередніх інстанцій визнали винуватими і засудили обвинувачених за ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 262 КК.

У касаційній скарзі сторона захисту вказує, що суд апеляційної інстанції, всупереч ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 412 КПК, провів розгляд за відсутності обвинуваченого.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вважає за необхідне зазначити, що як видно з матеріалів кримінального провадження:

- ухвалою апеляційного суду обвинуваченому скасовано запобіжний захід та звільнено його з-під варти у зв’язку з тим, що за період попереднього ув’язнення він відбув призначене оскаржуваним вироком покарання у виді позбавлення волі, а прокурор не подавав апеляційної скарги;

- після звільнення з-під варти рішенням в.о. начальника відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС громадянин Республіки Грузії обвинувачений був примусово видворений з України;

- захисник, який діє в інтересах обвинуваченого, подав до суду апеляційної інстанції клопотання про участь його підзахисного в судовому засіданні. При цьому, мотивуючи своє клопотання, захисник, серед іншого, послався на те, що, зі слів обвинуваченого, зареєструватися в підсистемі «Електронний суд» неможливо, оскільки він перебуває за кордоном і не може виготовити кваліфікований електронний підпис, адже система зчитує тільки підписи, видані державними органами й банківськими установами України. Крім того, захисник зазначав, що в обвинуваченого є реальна можливість брати участь у судовому засіданні за межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у соціальних мережах, а саме «Скайп» та «Вайбер».

Крім того, як убачається зі змісту технічного звукозапису судового засідання, судом апеляційної інстанції, у зв’язку із заявленим клопотанням, було оголошено перерву, в тому числі для з’ясування технічної можливості проведення відеоконференції за таких умов.

Однак, постановляючи рішення за результатами судового розгляду, суд апеляційної інстанції зазначив, що обвинувачений, будучи повідомленим про час та місце апеляційного розгляду, не зареєструвався в підсистемі «Електронний суд», особисто не звернувся з клопотанням про власне бажання брати участь у судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції з іншого приміщення, не надав апеляційному суду необхідної інформації для організації відеоконференції з дотриманням Положення.

При цьому суд апеляційної інстанції врахував, що участь обвинуваченого в судовому засіданні під час апеляційного розгляду цього кримінального провадження не є обов’язковою, у зв’язку з чим дійшов висновку про можливість продовжувати апеляційний розгляд за відсутності обвинуваченого.

За таких обставин колегія суддів вважає, що з огляду на неможливість проведення відеоконференції з дотриманням Положення, а також те, що:

- обвинувачений був примусово видворений з України;

- участь обвинуваченого в апеляційному розгляді не була обов’язковою;

- обвинувачений не був позбавлений можливості отримувати правову допомогу, оскільки в судовому засіданні в суді апеляційної інстанції був присутній його захисник, участь якого, з урахуванням положень ст. 52 КПК, є обов’язковою;

- обвинувачений самостійно, у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 401 КПК, не звертався до суду апеляційної інстанції з клопотанням про бажання брати участь у судовому засіданні шляхом проведення відеоконференції;

- суд апеляційної інстанції не позбавляв його можливості приймати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в порядку, передбаченому КПК, проведення судового засідання в суді апеляційної інстанції за відсутності обвинуваченого не є таким істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, яке перешкодило чи могло перешкодити суду апеляційної інстанції постановити законне й обґрунтоване судове рішення, та не свідчить про те, що судове рішення за таких обставин підлягає безумовному скасуванню.

З постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 26.01.2026 у справі № 343/734/17 (провадження № 51-4983км19) можна ознайомитись за посиланням.

